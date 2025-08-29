29 de agosto de 2025 - 22:19

Se eleva a naranja la alerta por tormentas intensas en Mendoza: a qué hora comenzará a llover

Durante el fin de semana habrá intensas lluvias con hasta 100 mm de agua acumulada y nevadas en la cordillera.

Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por nuevas tormentas fuertes en Mendoza
Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por nuevas tormentas fuertes en Mendoza

Por un lado, desde Defensa Civil alertaron por “ocurrencia de lluvias en todo el territorio provincial, siendo intensas por sectores”. Además, la alerta también incluye nevadas en la zona de precordillera de Las Heras y Luján y en la zona baja de Malargüe.

Alerta naranja
Alerta naranja de Defensa Civil

Alerta naranja de Defensa Civil

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja en toda la provincia por lluvias y vientos. “El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada”, indicaron desde el SMN.

Alerta naranja
Alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se estima que entre la madrugada del sábado 30 de agosto y el mediodía del domingo 31 caerá en el Gran Mendoza una cantidad de agua que romperá récord históricos y esta “tormenta de Santa Rosa” quedará en la memoria de muchos.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: cuando empezará y donde afectará

Las mediciones adelantan que hoy en la tarde comenzará a soplar viento sur de unos 20 km/h esto será suficiente para que ya hacia la noche del viernes el cielo de toda la provincia de Mendoza sea cubierto casi por completo con nubes.

Horas más tardes, en la madrugada del sábado 30 comenzará a llover mientras se intensifican las ráfagas del sur.

Para la tarde del sábado la tormenta de Santa Rosa mostrará su máxima furia. “A partir de las 15 se intensificarán el viento y las lluvias, para gran parte de la provincia”, vaticinó el experto en meteorología Mariano García.

Las lluvias abarcarán toda la provincia, con énfasis en el Este e incluso se espera que caiga nieve en Malargüe.

Ya para el domingo al mediodía comenzarán a disminuir la intensidad de las precipitaciones para desaparecer por completo hacia la noche. Sin embargo, estas últimas lluvias podrían ser de “agua-nieve”.

El lunes sale nuevamente el sol y regresan los días primaverales.

El viernes abre paso al fin de semana que estará marcado por lluvias, vientos del sur y un importante descenso de la temperatura en Mendoza.

