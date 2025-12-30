Durante el recital de Callejeros murieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridas.

Se cumplen 21 años de la masacre de Cromañón: sobrevivientes y familiares participarán de actividades en conmemoración.

Este martes, familiares de las víctimas y sobrevivientes del boliche República de Cromañón realizarán diversas actividades en conmemoración por los 21 años de la masacre que dejó el saldo de 194 muertos y más de 1.432 heridos en el recital de Callejeros aquel 30 de diciembre de 2004.

Las actividades contemplan una misa en la Catedral Metropolitana a las 18 hs y a partir de las 19:30 comenzará la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, a metros de la estación Once de Septiembre y Plaza Miserere, dondea las 20:30 iniciará el acto en homenaje a los difuntos.

cromañon En la intersección de las calles Mitre y Ecuador se presentarán los artistas Sebas Fernández, Ferni y el grupo Vamos Negrita. También se presentarán otros artistas en las actividades en el estadio Malvinas Argentinas de La Paternal.

Embed Se cumplen 21 años de la tragedia de Cromañón. pic.twitter.com/FSZ9erxqOq — Real Time (@RealTimeRating) December 30, 2025 La cronología del horror El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida en el recital que la banda Callejeros estaba dando en el boliche República Cromañón del barrio de Balvanera, prendió fuego el techo de material inflamable y el incendio desatado en el local al que había entrado el doble de concurrencia admitida, sumado a la imposibilidad de abandonar el lugar por la salida de emergencia que estaba bloqueada, ocasionó la muerte de 194 personas y lesiones de diferente consideración a 1.500 personas.

En 2009 la justicia condenó al gerente del local Omar Chabán, al gerente de la banda Diego Argañaraz, al subcomisario Carlos Díaz, al coordinador general del boliche Raúl Villarreal ya las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández.

república cromañón En 2011 Casación atenuó las sensaciones de incendio doloroso a culpable -y achacó esa misma figura a los integrantes de Callejeros-; y de incumplimiento a omisión de los deberes de funcionario público. El 27 de octubre de 2022, el Congreso sucedió la ley nacional 27.695 de expropiación del local de Cromañón para la creación de un sitio de memoria.