Se conoció la historia del tío de Milei: pedalea para una App de comidas y está a punto de ser desalojado

Mientras el presidente Javier Milei se encuentra abocada a su tarea al frente del Poder Ejecutivo, uno de sus tíos pedalea para una app de repartos y está a punto de ser desalojado.

Se trata de Juan José Milei, más conocido como Chicho: es medio hermano de Norberto, el padre del mandatario.

El hombre tiene 63 años y su historia salió a la luz gracias a una entrevista de la periodista Victoria De Masi, publicada en elDiarioAr, detalla la agencia Noticias Argentinas.

A falta de dos años para alcanzar la edad de jubilación, Chicho Milei trabaja gran parte del día en su bicicleta: por las mañanas reparte diarios y por las tardes pedalea para la reconocida app PedidosYa.

“Yo no tengo aportes de nada. Y hace ocho meses que no pago el monotributo”, comentó el tío del Presidente, quien votó al entonces candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje del pasado 19 de noviembre.

Mientras Norberto Milei pudo erigirse como empresario del transporte y ampliarse a otros rubros, Chicho “combinó el trabajo en la frutería del padre con otras ocupaciones”, señala el reportaje. Fue cadete en una fábrica de calderas; armó cajas en una fábrica de camisas; estudió para masajista deportivo; entrenó en pádel y nunca tuvo alumnos; lavó autos; fue sereno en un edificio; y ayudó en la pizzería de un amigo.

Actualmente, el hombre se encuentra apremiado por una orden de desalojo para abandonar el departamento de un ambiente y medio que tiene en el barrio porteño de San Cristóbal, que compró luego de vender el tres ambientes luminoso y con balcón terraza en Belgrano que heredó de los padres.

El vínculo entre Juan José y Norberto se cortó en 2005, cuando murió el padre de ambos y abuelo del actual jefe de Estado, Francisco Milei.

Al ser consultado sobre si había intentado contactarse con su sobrino, el Presidente, Chicho Milei respondió: “Nah, ¿qué le voy a decir? Mis amigos me dicen ´pero si ahora es el Presidente, Chicho, escribile´, pero... No, no. Yo espero que le vaya bien a él. Pero, no sé. No me interesa tanto”.

Sin embargo, sí hubo un mensaje de su parte hacia Javier Milei y fue a través de Facebook: “Felicitaciones Javier soy Juan José hijo de Chicho y Marcela fuerte abrazo PRESIDENTE”.