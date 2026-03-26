Se casó en una reserva natural y estalló la polémica: "¿No puedo festejar en el fondo de mi casa?"

La paradisíaca Quebrada de las Conchas , en la localidad salteña de Cafayate , es el centro de un conflicto judicial por la realización de un casamiento privado que no contaba con el aval de las autoridades ambientales.

La viralización de las imágenes de la boda en redes sociales encendió las alarmas de la Secretaría de Ambiente, que descubrió una maniobra de falsificación de documentos para llevar adelante el festejo.

El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta emitió un comunicado donde señalaron que el permiso que los organizadores exhibieron para justificar el evento “es apócrifo y no fue emitido por la autoridad competente” .

Ante las imágenes, la localidad radicó una denuncia formal ante la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, “a fin de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”.

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.

Tras la explosión del caso, una mujer que se identificó como la dueña del inmueble donde se montó la estructura para el casamiento salió al cruce de las acusaciones. Según su versión, contaba con todos los permisos necesarios y cuestionó la intervención estatal diciendo que el evento se realizó en una propiedad privada.

"Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. Si tienen alguna duda se comunican conmigo. Hablan de más sin saber. ¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de mi casa?", escribió la mujer en redes sociales.