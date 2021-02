Se agiliza la renovación de las licencias de conducir en Mendoza y las multas podrían volver a partir de julio

La pandemia por el coronavirus afectó la vida cotidiana de miles de personas a distintos niveles, sobre todo durante los meses de confinamiento estricto que trajo retrasos o suspensiones en un sinfín de actividades habituales y muy necesarias.

Una de esas tareas fue la obtención o renovación de las licencias de conducir , situación que fue haciéndose cada vez más evidente en la medida que el paulatino desconfinamiento impulsó a los ciudadanos a volver a las calles y también por la alta demanda de turnos en los centros emisores de carnets.

Piden que la gente acuda a renovar la licencia de conducir.

Centros emisores de licencia de conducir

La provincia de Mendoza tiene ley de tránsito propia, la 9.024 , que adhiere en parte a la ley nacional 24.449 . Uno de los puntos a los que suscribe es en la emisión de las licencias nacional de conducir, lo que significa que desde 2016 –y en forma progresiva- los municipios son los organismos autorizados para confeccionar y entregar dichos documentos. Ahora bien, el hacer cumplir las leyes de tránsito es una tarea que lleva adelante la Policía de Mendoza y sobre la que preventores municipales y fuerzas nacionales pueden brindar apoyo.

Esto revela la confluencia interjurisdiccional en materia vial, aclaración que sirve para comprender qué es lo que ocurre a partir del vencimiento de las licencias durante la pandemia, sus prórrogas y lo que puede ocurrir en la vía pública ante controles o siniestros.

La suspensión de la emisión de licencias durante el aislamiento

Con el establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 20 de marzo de 2020, la emisión de licencias nacionales se paralizó por casi dos meses, lo que se tradujo en una alta congestión a la hora de conseguir turno cuando llegó el desconfinamiento. En el medio se produjeron algunas prórrogas en los vencimientos sobre la validez de los carnets vencidos y confusión con las aseguradoras frente a la cobertura en casos de siniestros.

Esta situación fue parcialmente subsanada con el decreto N° 1.650 del gobernador Rodolfo Suárez, fechado el 15 de diciembre de 2020, que establecía en su artículo 6 que “hasta el 30 de junio de 2021, no se labrarán actas de infracción respecto de las licencias de conducir cuyo vencimiento haya operado desde el 1 de marzo de 2020” . A partir de aquí Suárez solicitó a los municipios “prorrogar los vencimientos de las licencias emitidas en su jurisdicción” debido a que son las comunas las que tienen el atributo de extender los vencimientos.

Con este decreto, las personas con licencia vencida entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 pueden circular sin riesgo a cometer infracción vial por la caducidad del plástico o a quedar sin cobertura de seguros. Pero, si no hay prórroga del decreto provincial, desde el 1 de julio la policía estaría en condiciones de exigir la licencia en fecha a riesgo de confeccionar infracciones.

Qué dicen los centros emisores de licencias municipales

Los centros emisores de licencias de conducir son organismos descentralizados y que hasta el momento no tienen un criterio unánime sobre lo que ocurrirá a partir del 1 de julio, si no se prorroga el decreto 1.650. Todos ellos vieron su desempeño afectado por la pandemia, pero han ido adaptándose a la nueva normalidad para poder atender a la mayor cantidad de postulantes para ‘ponerse al día’. No obstante reconocen que la confusión por la situación sanitaria y las prórrogas han llevado a que muchos soliciten turno y luego no asistan.

Martín Ozán, subdirector de Seguridad Vial de Guaymallén, explicó a Los Andes que en diciembre la Agencia Nacional de Seguridad Vial emitió un comunicado en el que buscó enmarcar la situación de las licencias vencidas. A través de dicho comunicado instó a los municipios a fijar un plazo para vencimiento: “Los municipios tomamos desde el 16 de junio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 para considerar las licencias vencidas en ese plazo y darles vigencia por 365 días más a partir de la fecha que figura en el plástico”. Esto significa que para los centros emisores, carnets con vencimientos entre el 20 de marzo y el 14 de junio de 2020 se consideran caducos y deben ser renovados.

Situación similar señaló Juan Rosales, responsable del Centro Emisor de Licencias de Maipú, quien destacó que a través de un decreto municipal se otorgó la misma prórroga por 365 días desde la fecha de vencimiento del plástico solo a las licencias que expiraron entre el 16 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. En el caso de San Rafael, Néstor Reyes, director del centro emisor de esa comuna, aseguró que el municipio se ajusta y acompaña la fecha tope establecida por el decreto del gobernador y aclaró que están atentos a cualquier modificación provincial para coordinar y ajustarse a las disposiciones provinciales.

Licencia de conducir nacional en Mendoza

Qué puede ocurrir a partir del 1 de julio

Oscar Hómola, director de Seguridad Vial de la provincia, señaló a Los Andes que la extensión en la fecha de caducidad de las licencias es una facultad de los municipios y se hizo para ponerse al día con la emisión del carnet tras el aislamiento. “Lo que nosotros tenemos formalmente es el texto del decreto 1.650 para no labrar actas de infracción hasta el 30 de junio . Creo que como se está trabajando, se va a llegar al 30 de junio sin tener que extender ningún plazo y vamos a llegar al día con las renovaciones”.

No obstante aclaró: “Puede darse la situación de que algún municipio diga ‘yo no voy a prorrogar, porque estoy al día’, por eso cada jurisdicción es muy particular en las disposiciones. Pero convenimos con Orlando Corvalán -director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial- que llegando al vencimiento de la prórroga, evaluaremos la situación con los municipios y si es necesario se solicitará al Ejecutivo un decreto de extensión del 1650. Pero dependerá de la situación en la que nos encontremos cercano a esa fecha”, detalló el funcionario y aclaró que los interesados deberán consultar con cada comuna la fecha que tomen para considerar los vencimientos de las licencias.

En el caso de las licencias provinciales, Hómola aclaró que se encuentran en la mima situación que las nacionales en cuanto a plazos y alcances de las diversas medidas: “El decreto del gobierno no hace distingo si la licencia es nacional o provincial”.