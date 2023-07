Se abrirá en Mendoza una megacausa por delitos de lesa humanidad con 28 imputados

Una megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se inciará en Mendoza el 4 de agosto. Tendrá 28 imputados, ex integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, más conocido como el centro clandestino de detención D-2. Se trata del mayor que tuvo la provincia y por el que pasó la mayor parte de los detenidos y una gran proporción luego desaparecidos. La intención es concentrar en este proceso los hechos vinculados a ese sitio de los que se cuenta con pruebas.

Los crímenes que serán juzgados involucran a 335 víctimas, unas 200 de ellas desaparecidas.

De este modo se avanza en el pedido de Memoria, Verdad y Justicia de víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos respecto de lo ocurrido durante el periodo de aquel gobierno militar de facto instaurado entre 1976 y 1983.

“El D2 es el mayor centro clandestino de la provincia y por donde pasaron la mayoría de las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en la provincia. Por eso tiene esa cantidad de víctimas, son 335 víctimas, entre las cuales hay personas desaparecidas y personas que sobrevivieron después de un largo periodo de prisión política”, detalló la doctora Viviana Begel, parte de la querella en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y también conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Explicó que son las personas que han podido declarar, que se ha podido acreditar que transitaron o estuvieron secuestradas en el D2 y luego fueron desaparecidas o derivadas a las cárceles. “Son situaciones que se han podido acreditar, obviamente hay otras situaciones, dada la clandestinidad de estos secuestros, por el tiempo transcurrido y por todo el proceso genocida que implicó el secreto de las detenciones, de los lugares de detención, todo eso hace que no pueda determinarse con exactitud quiénes son las personas. Entonces, respecto de quiénes hay pruebas, o las víctimas respecto de las cuales existen pruebas de que han pasado por el D2, son las que integran este juicio”, detalló.

Cabe destacar que se trata del 13er proceso por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia.

Delitos

El juicio lo llevará a cabo el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza. Según publica el sitio Fiscales.gob.ar, con información del Ministerio Publico Fiscal, los delitos por los que serán juzgados son privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación.

Miles de mendocinos se movilizaron por el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La movilización comenzó en San Martín y Sarmiento y finalizó en casa de Gobierno. Foto José Gutierrez / Los Andes

El tribunal estará compuesto por los jueces Alejandro Piña y Alberto Carelli y la jueza Paula Marisi. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Dante Vega, titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Según destaca la publicación, la mayor parte de los acusados enfrentan por primera vez un juicio oral y público, mientras que otros, que han sido juzgados previamente, deberán responder en esta oportunidad por nuevos hechos.

“En lo que hace a las víctimas, a aquellas que integran por primera vez el objeto de un debate oral se suman otras cuyos casos han sido investigados en causas anteriores y que serán en este caso revisitados por haberse acreditado la efectiva intervención del D-2 en algún tramo de los delitos que sufrieron, ya sea en la inteligencia vinculada al secuestro, en la ejecución de las detenciones o por haber permanecido detenidas clandestinamente en esa dependencia policial”, explica.

Además el Ministerio Público Fiscal resaltó que esta causa ha permitido concentrar todo lo relativo al D-2 y su acervo probatorio, lo cual evita la dispersión de hechos y de pruebas en distintos expedientes y posibilita también una comprensión más cabal del funcionamiento de ese Departamento como aparato organizado de poder.

Imputados y acuerdo para evitar dilaciones

La lista de imputados que llegan al juicio es la siguiente: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Gary Domínguez, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Tello Amaya, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.

Delitos de Lesa Humanidad en el D2 de Mendoza: ordenan detener a 37 imputados

En cuanto a la duración que pueda tener el debate, Beigel hizo hincapié en que este tipo de juicios pueden extenderse por años y por lo cual se han tomado medidas para evitar dilaciones.

“En este juicio se han pactado, en principio, algunas cuestiones para poder abreviarlo, las partes han acordado medidas a los fines de evitar el exceso de tiempo en la duración del proceso. Como, por ejemplo, no repetición de testimonios que ya han sido producidos”, explicó. Es que refiere que no tiene sentido, habiéndose realizado ya 12 juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza, en donde las víctimas ya han declarado, volver a tomar declaración. Por eso, salvo que la víctima necesite agregar algo, muchos de los testimonios se van a reproducir directamente a partir de lo que ya fue testimoniado en otros juicios anteriores, “porque si no tendríamos miles de personas que deberían testimoniar en este juicio”, comentó.

Además aclaró que los 28 imputados que están siendo sometidos al proceso son personas que están en condiciones de ser juzgadas, tanto porque se encuentran con sus facultades mentales conservadas, como en relación a la responsabilidad penal que se sospecha que tienen.

