San Rafael será sede del Encuentro de Mujeres en Aviación

El domingo 8 de marzo, en el Aeroclub San Rafael, se desarrollará una jornada abierta que reunirá a mujeres del país vinculadas a la aviación y a la familia en general. La participación es para todo publico.

Miguel Títiro

San Rafael será sede del Encuentro de Mujeres en Aviación, un evento que reunirá a representantes de distintos ámbitos vinculados al sector aeronáutico con el objetivo de visibilizar su papel, compartir experiencias y promover la participación femenina en la aviación.

El evento es organizado por la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA), junto con el Aeroclub San Rafael (ACSR). La presidenta de la AMAA es Jenny Dillon (porteña, 44), primera piloto argentina en obtener la licencia internacional FAI Aerobatics para competición de acrobacia en avión y planeador. Desde 2011 continúa formándose en acrobacia tanto en la Argentina como en Estados Unidos, Suiza y Austria, volando aviones como el Super Decathlon y Extra 300 y Planeador Fox, aeronaves específicas para acrobacia.

Hermanadas. Jenny Dillon, presidenta de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina (AMAA), y una aviadora militar, en una pasada reunión aeronáutica.

La actividad propuesta se realizará el 8 de marzo, Día de la Mujer, en el Aeroclub San Rafael, ubicado en la ruta provincial 143, km 525, Las Paredes. El año pasado un encuentro similar se realizó en Villa Mercedes (San Luis).

La entidad anfitriona es uno de los importantes aeroclubes del país, fundado el 6 de noviembre de 1935, por Edgardo Romero Day y Alberto Sueta, entre otros. Funcionó primero en un campo de Cuadro Nacional y en la década del ’40 se trasladó a la actual locación. El año pasado un encuentro similar se realizó en Villa Mercedes (San Luis).

La jornada contará con charlas, espacios de intercambio, presencia de referentes del sector, instituciones, emprendimientos y actividades abiertas al público.

Aeroclub San Rafael. La organización del evento planea ofrecer actividad aérea y además habrá reuniones informativas, disertaciones y rondas de negocios y feria.

El encuentro está pensado no solo para quienes ya forman parte del ámbito aeronáutico, sino también para estudiantes, jóvenes, familias y personas interesadas en conocer más sobre la aviación y las oportunidades que ofrece.

Según la dirigente del ACSR, Luciana Cordero, la institución cuenta con un grupo reducido de mujeres involucradas en la actividad aeronáutica, diez en total, pero con este tipo de reuniones se espera que se sumen más.

Cordero, consultada por el diario San Rafael, comentó sobre las dificultades de la aviación, describiendo al económico como el principal obstáculo. Sin embargo, remarcó que no se trata de una actividad inaccesible desde lo vocacional. “No es difícil ser piloto, hay que tener ganas de volar, te tiene que gustar; todo lo demás proponérselo”.

Convocatoria. La reunión planeada para el 8 de San Rafael estará abierta al público en general, en las instalaciones del aeródromo del Aeroclub San Rafael.

Los organizadores, entre los que se encuentra el abogado mendocino experto en aeronáutica Gustavo Marón, pretenden con esta reunión fortalecer redes, inspirar nuevas vocaciones y acercar la aviación a la comunidad, destacando el crecimiento y la diversidad del sector en la región.

La participación será abierta al público y quienes deseen tomar parte de la convocatoria pueden vincularse con el WhatsApp: o el email: i[email protected]

También se puede seguir la información a través de Facebook, Instagram y Twitter.

