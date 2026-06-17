La tarde fue tomando color de a poco. Primero llegaron los chicos con pelotas bajo el brazo. Después las familias, algunos con camisetas de la Selección, otros con banderas y mate en mano. Cuando el reloj se acercó a las seis, el Paseo de la Patria ya tenía el aspecto de una gran reunión popular organizada alrededor de una misma expectativa: ver jugar a Argentina en su estreno mundialista.

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La Municipalidad de General San Martín preparó una Fan Fest para acompañar la previa del encuentro ante Argelia. Hubo juegos, sorteos y actividades recreativas organizadas por la Dirección de Deportes, con la colaboración de las áreas de Turismo y Cultura, además del acompañamiento de preventores y efectivos policiales.

Mientras en la pantalla todavía aparecían las imágenes previas al partido, los más chicos aprovecharon cada espacio libre para improvisar partidos. El fútbol, antes de verse, se jugaba. Entre carreras, gambetas y arcos imaginarios, la espera se transformó en parte de la fiesta.

San Martin y su pantalla gigante: una plaza vestida de celeste y blanco para alentar a la Selección.

“Me gusta la idea, es algo diferente; los chicos esperan el partido y juegan un rato a la pelota”, comentó Silvia, una de las vecinas que llegó con su familia para compartir la jornada.

La protagonista silenciosa de la noche fue la gran pantalla LED instalada en el Paseo de la Patria. Inaugurada hace algunos años como parte de las obras de remodelación del espacio público ubicado frente al edificio municipal, la estructura fue concebida para la transmisión de espectáculos deportivos, culturales y acontecimientos de interés colectivo.

Aunque ha sido utilizada en distintas ocasiones, especialmente durante eventos patrios y actividades culturales, los partidos de la Selección Argentina suelen ser los encuentros que mayor convocatoria generan. La posibilidad de ver fútbol en pantalla gigante y al aire libre recupera una costumbre que en otras épocas se vivía en clubes, plazas y espacios comunitarios.

A medida que se acercó la hora del encuentro, el movimiento fue creciendo. Los bancos y espacios del predio comenzaron a ocuparse y las conversaciones giraron inevitablemente alrededor de la Selección, las posibles formaciones y las expectativas para el campeonato.

Desde la organización destacaron el objetivo de generar un espacio comunitario alrededor de uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del planeta. “Lo armamos con la intención de poder darle un espacio a los vecinos para que disfruten del partido en la hermosa pantalla que tiene el Paseo de la Patria”, señaló Darío Vázquez, director de Deportes.

sm 2 San Martin y su pantalla gigante: una plaza vestida de celeste y blanco para alentar a la Selección.

Un cierre con incidentes

La mayor parte de la jornada transcurrió sin inconvenientes, con familias y grupos de amigos compartiendo el partido en un ambiente distendido. Sin embargo, una vez finalizada la transmisión, se registraron algunos disturbios aislados en las inmediaciones del paseo.

Según trascendió, personal policial intervino ante desórdenes protagonizados por personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol. La situación derivó en algunas aprehensiones y en el traslado de los involucrados a dependencias policiales.

Más allá de esos episodios puntuales, la imagen predominante de la noche fue la de cientos de vecinos reunidos frente a una pantalla gigante, compartiendo la pasión por la Selección. Una postal que volvió a demostrar que, cuando juega Argentina, el fútbol tiene la capacidad de transformar una plaza en una tribuna y un espacio público en un punto de encuentro para toda la comunidad.