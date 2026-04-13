13 de abril de 2026 - 10:27

San Martín incorporó una unidad forestal 6x6 al cuerpo de bomberos voluntarios

Es el octavo móvil incorporado al cuartel en poco más de cinco años. Es un vehículo de origen suizo con capacidad de 6.500 litros de agua. El cuartel cuenta con 45 bomberos.

San Martín incorporó una unidad forestal 6x6 al cuerpo de bomberos voluntarios.

San Martín incorporó una unidad forestal 6x6 al cuerpo de bomberos voluntarios.

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Por Enrique Pfaab

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios El Libertador “Gral. San Martín” informó que el fin de semana arribó a la ciudad el Móvil 08, una unidad forestal 6x6 destinada a la respuesta ante incendios rurales y de interfase.

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El vehículo, de fabricación suiza, posee tracción integral 6x6, una capacidad de 6.500 litros de agua y una bomba con un caudal de 3.600 litros por minuto. Estas características permiten su operación en zonas de difícil acceso y su intervención en incendios de magnitud.

Según indicaron desde la institución, se trata de la única unidad de estas características en la provincia de Mendoza. El móvil está orientado a tareas en terrenos complejos, caminos rurales y zonas de secano, habituales en San Martín y en el Este provincial.

Desde el cuartel señalaron que la incorporación forma parte de un proceso de planificación y trabajo del cuerpo activo y la comisión directiva, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Actualmente, la institución cuenta con 45 bomberos voluntarios y un total de 8 unidades.

El cuartel fue refundado en 2020. Su origen se remonta a 1947, cuando se constituyó como el primer cuerpo de bomberos de Mendoza. En septiembre de 1955 fue desmembrado en el contexto de la denominada Revolución Libertadora.

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