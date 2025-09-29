29 de septiembre de 2025 - 08:27

Saltó desde una avioneta, no se le abrió el paracaídas y murió estrellada contra el suelo

Rosana Mabel Back fue la víctima de 52 años. Tenía experiencia en la actividad y formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

Foto:

Gentileza
Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La tragedia golpeó a Miramar en pleno fin de semana, donde una mujer de 52 años murió este domingo por la tarde cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta.

Leé además

Dudas por el Pequeño J, jefe narco acusado de los crímenes de Brenda, Lara y Morena

¿Es real el "Pequeño J"? La verdad sobre el capo narco del triple crimen de Lara, Brenda y Morena

Por Redacción Policiales
David Verdu, ex fisicoculturista, ahora utiliza su historia para concientizar sobre la importancia de la salud mental y los riesgos de la obsesión en el deporte.

Era fisicoculturista, dejó los anabólicos y concientiza en redes sobre los riesgos y la salud mental

Por Victoria Asmat

La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, e integrante de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.

Según lo informado por el medio local 0023, el accidente ocurrió cerca de las 14, en inmediaciones del aeroclub local, sobre la ruta 77.

Testigos señalaron que el equipo presentó fallas que impidieron la apertura del paracaídas, provocando la caída mortal.

El cuerpo de Back fue hallado en la zona del camino Los Jazmines.

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar
Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Las Flores, mientras que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, dispuso el secuestro del arnés y la mochila para peritajes, además de trasladar a declarar a participantes de la jornada de saltos.

La conmoción llevó al Aeroclub Miramar a emitir un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, manifestaron. A la vez, remarcaron que el club “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”.

La investigación judicial buscará determinar si se trató de un desperfecto técnico o de una falla humana en el procedimiento previo al salto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los mendocinos siguen teniendo las mismas conductaspeligrosas, lo que expone un problema más profundo que no se estaríaresolviendo sólo con operativos.

Imprudencia al volante: las faltas "gravísimas" subieron 11% este año en Mendoza

Por Valeria Caselles
Patricia Bullrich - Foto: Archivo Los Andes

Insólito: hackearon a la Policía Federal para una estafa cripto

Por Redacción Policiales
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Primavera en Mendoza.

Pronóstico: continuarán las temperaturas primaverales en Mendoza

Por Redacción Sociedad