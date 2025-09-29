Saltó desde una avioneta, no se le abrió el paracaídas y murió estrellada contra el suelo

Rosana Mabel Back fue la víctima de 52 años. Tenía experiencia en la actividad y formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Rosana Mabel Back, la mujer que murió cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta en Miramar

La tragedia golpeó a Miramar en pleno fin de semana, donde una mujer de 52 años murió este domingo por la tarde cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta.

La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, e integrante de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.

Según lo informado por el medio local 0023, el accidente ocurrió cerca de las 14, en inmediaciones del aeroclub local, sobre la ruta 77.

Testigos señalaron que el equipo presentó fallas que impidieron la apertura del paracaídas, provocando la caída mortal.

El cuerpo de Back fue hallado en la zona del camino Los Jazmines.