Saltó desde una avioneta, no se le abrió el paracaídas y murió estrellada contra el suelo

La tragedia golpeó a Miramar en pleno fin de semana, donde una mujer de 52 años murió este domingo por la tarde cuando su paracaídas no se abrió tras saltar desde una avioneta.
Rosana Mabel Back fue la víctima de 52 años. Tenía experiencia en la actividad y formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.
La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, e integrante de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.
Según lo informado por el medio local 0023, el accidente ocurrió cerca de las 14, en inmediaciones del aeroclub local, sobre la ruta 77.
Testigos señalaron que el equipo presentó fallas que impidieron la apertura del paracaídas, provocando la caída mortal.
El cuerpo de Back fue hallado en la zona del camino Los Jazmines.
En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Las Flores, mientras que el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, dispuso el secuestro del arnés y la mochila para peritajes, además de trasladar a declarar a participantes de la jornada de saltos.
La conmoción llevó al Aeroclub Miramar a emitir un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por lo ocurrido.
“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, manifestaron. A la vez, remarcaron que el club “no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar”.
La investigación judicial buscará determinar si se trató de un desperfecto técnico o de una falla humana en el procedimiento previo al salto.