13 de septiembre de 2025 - 08:41

Sábado a la espera del Zonda: a que hora bajará y a que zonas de Mendoza afectará

Se espera un día caluroso con máximas de 27°C. En varias zonas de la provincia rige alerta amarilla por la presencia de viento Zonda.

Se espera la llegada del Viento Zonda por la tarde del sábado y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera en Mendoza.

Se espera la llegada del Viento Zonda por la tarde del sábado y temperaturas que anticipan la llegada de la primavera en Mendoza. 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un cierre de semana con temperaturas primaverales, este sábado Mendoza vivirá una jornada aún más cálida. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Zonas en alerta por el viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a Malargüe, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y sectores de la cordillera. También se advierte por ráfagas de viento en el Gran Mendoza y en la zona Este de la provincia.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y afectar la salud, en especial de personas sensibles.

El domingo 14 se prevé un leve descenso en la temperatura, con una jornada algo nublada y vientos moderados del sector sur. La máxima rondará los 22°C y la mínima será de 14°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes 15 regresará el tiempo más agradable, con cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso: la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 10°C.

Para el martes 16 continuará el ascenso térmico con 27°C de máxima y 12°C de mínima, en una jornada algo nublada.

El miércoles 17 se presentará más inestable, con nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas y una máxima de 28°C.

