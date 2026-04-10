Sábado con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

Mendoza atraviesa días con temperaturas agradables aunque con inestabilidad en algunas zonas. Este sábado, se indica "nubosidad en disminución" con ascenso en la temperatura. La máxima rondará los 27°C y la mínima los 12°C
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C. Cómo estará el tiempo en los próximos días.
Mendoza atraviesa días con temperaturas agradables aunque con inestabilidad en algunas zonas. Este sábado, se indica "nubosidad en disminución" con ascenso en la temperatura. La máxima rondará los 27°C y la mínima los 12°C
Se espera inestabilidad en la mañana, aunque las condiciones mejorarán en horas de la tarde. Se pronostican vientos leves del sector norte y parcialmente nublado en cordillera.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un domingo con leve ascenso de la temperatura y nubosidad variable. Además, se emitió una alerta de tormentas para el sur provincial y Valle de Uco, con vientos leves del sector sudeste. En cordillera, se esperan precipitaciones. La máxima será de 28°C y la mínima de 11°C
El lunes se espera un descenso en la temperatura, con una máxima de 24°C. Se pronostica un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector sur y una mínima de 14°C. Se espera parcial nubosidad en la zona cordillerana.