Sábado con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C. Cómo estará el tiempo en los próximos días.

Sábado con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Mendoza atraviesa días con temperaturas agradables aunque con inestabilidad en algunas zonas. Este sábado, se indica "nubosidad en disminución" con ascenso en la temperatura. La máxima rondará los 27°C y la mínima los 12°C

Se espera inestabilidad en la mañana, aunque las condiciones mejorarán en horas de la tarde. Se pronostican vientos leves del sector norte y parcialmente nublado en cordillera.

Cómo estará el tiempo este domingo y lunes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un domingo con leve ascenso de la temperatura y nubosidad variable. Además, se emitió una alerta de tormentas para el sur provincial y Valle de Uco, con vientos leves del sector sudeste. En cordillera, se esperan precipitaciones. La máxima será de 28°C y la mínima de 11°C