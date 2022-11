RTO: ya labraron 120 multas en Mendoza y quieren extender el tiempo de duración de la oblea

El 1 de noviembre se terminó el tiempo de gracia y la etapa de concientización sobre la importancia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y de esta manera el parque automotor de Mendoza debe pasar por los talleres habilitados para circular en la provincia y en todo el país.

El Ministerio de Seguridad ya labró 120 multas de vehiculos que no cumplen con la RTO y la penalidad económica es de 3.000 pesos. Cada vez que un automovista sea parado por la policía y no cuente con este requisito se labrará la infracción, no importa que ya haya sido sancionado.

Las infracciones se detectan en los procedimientos de rutina y allí se pide el comprobante del cumplimiento. En el caso de que la multa se abone en un lapso de tres días se abonan $1.800.

Desde el 1 de enero de 2022 rigen en Mendoza nuevos valores de multas, tras el aumento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $22 a $30.

De esta manera, hasta fin de año, las multas leves cuestan $3.000 (100 UF), las graves 21.000 (700 UF), las gravísimas $30.000 (1.000 UF) y el concurso –cuando el conductor comete dos o más faltas– tiene un valor de $45.000 (1.500 UF).

Preocupación del sector empresario

Desde la Cámara de RTO, su presidente Eduardo Toranzo, indicó que se espera que se actualice este monto para el próximo año, en el cual aquellos automovislistas que ya cumplieron deberán hacer nuevamente el trámite.

Carlos Quiroga, de RTO Servicio Express, indicó que en su caso el taller sólo está al 10% de la capacidad y si bien la gente está yendo a hacer el trámite, “no es la gente que esperamos”.

“Tenemos entre 30 a 40 vehículos diarios y tenemos una capacidad de 400. Esperamos que las multas ayuden a tomar conciencia de la importancia de la seguridad vial. Teníamos la expectativa de que la advertencia del gobernador cambiara la inercia que había con este tema”, dijo el empresario que tiene uno de los 11 talleres habilitados.

Polémica sobre la renovación de la RTO

Mientras en la primera semana de la exigencia real de la RTO ya tiene más de un centenar de multas en el haber, en la política volvió a tomar temperatura el tema de esta auditoría a los vehículos en este caso, para extender el tiempo de vigencia de este trámite.

Esta propuesta llegó desde el Pro y el diputado Gustavo Cairo reflotó un viejo proyecto para dar más tiempo de vigencia de las obleas otorgadas.

Cairo dijo en declaraciones a una FM local que la iniciativa está en la comisión de Legislación. “Tratamos de buscar consenso dentro de otras fuerzas políticas y hay consensos de que todos los años es demasiado gravoso para la gente. ¿Esto sirve o no para prevenir? Creemos que muy poco y nada, y que es una carga más para la sociedad”, cuestionó.

El proyecto propone que se realice cada cinco años en el caso de los vehículos con menos de diez años de antigüedad, y tres para los que superan la década de circulación.

El cuestionamiento principal es el poco tiempo que tiene validez la RTO y por eso se busca ampliar el tiempo en el que es válida entre cinco, a tres años y se cree que puede tener un punto intermedio de dos años.

Cairo reclamó que hay que dar previsibilidad a la gente por lo que debería resolverse en el corto plazo esta medida y que no sea resuelto en un contexto electoral.

Qué se verifica

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la Revisión Técnica son los siguientes:

• Sistema de frenado

• Sistema de dirección

•Sistema de suspensión

•Sistema de transmisión

• Sistema de rodamiento

• Sistema de iluminación

•Nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape

• Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos

• Estado general de vehículo y carrocería, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl

• Parabrisas, luneta y cristales laterales

• Limpiaparabrisas

• Espejos retrovisores

• Dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones

• Accesorios de seguridad y elementos para emergencia tales como cinturones de seguridad, apoya cabezass extintores o matafuegos, balizas triángulo reflactante, chaleco refractario y botiquín de primeros auxilios.