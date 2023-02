Reina de San Martín. La futura obstetra quiere que todas las mujeres tengan acceso a los cursos de preparto

De niña soñaba con portar la corona de la vendimia y su mejor amigo Gonzalo Ortiz alimentaba esa ilusión peinándola y confeccionándole vestidos de gala. Hoy, ese juego de infancia se hace realidad en la vida de los dos. Milagros Roldán cumpliendo el rol de reina de San Martín, y él como su estilista en este camino a la elección nacional.

Milagros representó a Palmira en la vendimia de ese departamento del Este que tuvo una votación muy reñida. Con 21 años, y como futura obstetra, propone para su pueblo y para Mendoza el acceso gratuito a cursos de preparto para las embarazadas.

“He jugado a que soy reina desde los cinco años y quiero agradecer al pueblo de Palmira que me acompaña”, expresó la soberana al momento de ser electa y le dedicó la corona a su papá y a “los cosechadores y contratistas que atraviesan un mal momento luego de las tormentas y las heladas”.

“De chiquita jugaba a ser reina, en Mendoza crecemos con esa figura. Siempre con mi amigo Gonzalo jugábamos a eso, yo era la reina y él mi peluquero, me hacía trenzas y esas cosas”, relata Milagros en esta charla. Y completa: “Una vez hasta me había hecho hacer un vestido rosado con lila para jugar. Este juego era algo pendiente para los dos, que queríamos concretar cuando fuéramos grandes”.

Así que a fines del año pasado, Gonzalo, que es peluquero y estilista y sigue siendo su amigo, le propuso representar a Palmira. “Y acá estamos los dos”, confirma “Mili” con una sonrisa que la colma de felicidad.

Ese juego de niños convertido en realidad es su mayor motivación para vivir este proceso con las mejores energías, pese a haber sufrido la partida de su papá días después de haber sido electa reina sanmartiniana. “Gonzalo me peina, me maquilla, lo vive con la misma felicidad que yo”, declara sobre la experiencia compartida y tiene la convicción de que su papá la sigue guiando desde donde esté.

Milagros Roldán confiesa que tiene emociones encontradas por la muerte de su papá, pero sabe que él está a su lado. / Foto: Juan Gauna

“Fue muy difícil, emociones encontradas… él estaba en terapia cuando fue la fiesta, lamentablemente estábamos esperando a que se apagara, no había nada más que hacer; sé que él está orgulloso de mí y voy a vivir esto con él a mi lado, en mi corazón por siempre”, expresa Milagros.

A dos materias de recibirse en Licenciada en Obstetricia, la joven soberana tiene como proyecto para su reinado “llegar a toda la comunidad de San Martín con cursos de preparto para las mujeres embarazadas que no tienen acceso”. Y esto, si alcanzara los atributos nacionales, le gustaría replicarlo en toda la provincia.

En concreto, detalla: “Mi idea es crear espacios en los centros de salud para brindar cursos de preparación integral para la maternidad, algo que hoy no tienen acceso gratuito las mujeres; la mayoría son espacios privados”. Para ella “todas las mujeres tenemos derecho a la salud, a conocer nuestro cuerpo y a prepararnos para el momento del parto; de este modo también estamos promoviendo y previniendo enfermedades así como activando alarmas en casos de violencia de género u otras problemáticas intrafamiliares”, argumenta.

Sobre la figura de la reina, Milagros Roldán confía en las ganas de cada soberana para llevar a cabo su rol. “Si uno quiere y se lo propone puede llegar a hacer mucho por su gente, es una función que te abre muchas puertas y te permite hacer cosas que si no fueras reina, no podrías hacer”, considera y se despega de las reinas que “están encerradas en su figura y no salen al terreno, a la sociedad”.

El diseño que luce la reina de San Martín es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con Milagros Roldán

Mejor serie en streaming: “Peaky Blinders”

Canción que encabeza tu playlist: “Acércate” de Tini.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Un paseo en el parque con mi papá y mi perro Pedro, ambos ya no están entre nosotros.

¿Team verano o team invierno?: Team verano.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Unas dos horas y 40 minutos por día.

Perfil de la reina de San Martín

La sucesora de Nazarena Nicosia en el trono departamental de la Vendimia, Milagros Roldán, tiene 21 años, estudia la Licenciatura en Obstetricia y vive en Palmira.

Su familia está integrada por Cecilia Giagnoni (mamá), Renzo (hermano), Milo (su perro). Y está de novia con Álvaro Lombino.

Producción de láminas de Los Andes