13 de abril de 2026 - 15:56

Atención escritores: el Certamen Literario Vendimia abrió la convocatoria 2026

El concurso literario más importante de la provincia abrió la convocatoria este lunes y recibirá obras hasta el 18 de mayo.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

La Subsecretaría de Cultura, a través de Ediciones Culturales de Mendoza, lanzó ayer la convocatoria del Certamen Literario Vendimia 2026 en sus seis categorías: Poesía, Cuento, Novela, Dramaturgia, Juvenil y Crónica.

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Este prestigioso y reconocido certamen es parte de una política cultural de promoción de la producción literaria local y difusión de nuestros autores que lleva adelante el Gobierno de Mendoza.

Las propuestas serán recibidas desde la publicación de la convocatoria en el sitio oficial de la Subsecretaría de Cultura https://www.mendoza.gov.ar/cultura/ hasta las 23.59 del lunes 18 de mayo de 2026. Quedarán fuera de concurso las presentaciones fuera de término.

Quiénes serán los jurados

El Jurado estará conformado por 3 (tres) personas idóneas para la evaluación de los trabajos en concurso por cada categoría. Este año, el mismo está conformado por:

Novela: Mariángel Jara, Carolina Cusa y Carmen del Rosario Castro

Juvenil: Fernando Angeleri, Fernando Carpena y Vanesa Stroscio

Cuento: Gabriela Nafissi, Pablo García y Gonzalo Glorioso

Crónica: Adriana Lui, Federico Fayad y Fernando Javier Hernández

Dramaturgia: Carlos Pedrosa, Pablo Longo y Diego Quiroga

Poesía: Daniela Bustos, Juliana María Del Pópolo y Noelia Agüero

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Los jurados deberán expedirse el lunes 6 de julio de 2026 y el fallo que emita será de carácter inapelable. Además, es atribución del jurado declarar desierto el premio en cualquiera de sus categorías. El resultado de la selección será notificado a los ganadores antes de la divulgación en los medios de comunicación y en la página de Prensa de la Subsecretaría de Cultura.

Cuáles son los premios

Se establecen como premios para el ganador de cada categoría: un monto de $880.000 (ochocientos ochenta mil pesos), diploma, publicación de la obra en papel, 35% (treinta y cinco por ciento) de la tirada total de ejemplares y presentación de la misma en la Feria del Libro de Mendoza.

Los textos y la documentación deberán enviarse vía correo electrónico a la dirección [email protected]. El asunto del mismo debe ser indicado de la siguiente manera: CATEGORÍA- NOMBRE DE LA OBRA, Pseudónimo del autor.

Para más información o para resolver cualquier duda que se presente en referencia al CLV 2026, los autores podrán comunicarse al correo electrónico [email protected].

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