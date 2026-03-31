31 de marzo de 2026 - 16:01

"Dos palabras", de la escritora Isabel Allende, tendrá su versión animada con participación de la propia autora

Un relato de Isabel Allende será adaptado en formato de animación y contará con la adaptación de la propia escritora. Qué se sabe.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El célebre relato “Dos palabras ”, de la escritora chilena Isabel Allende, tendrá una nueva vida en formato de cortometraje animado. El proyecto será impulsado por los productores Pilar Flynn y Rafael Agustín, según informó el semanario estadounidense Variety, según Efe.

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La iniciativa se suma a una extensa lista de adaptaciones audiovisuales basadas en la obra de Allende —entre ellas "La casa de los espíritus", "Inés del alma mía" y "De amor y de sombra"— y propone una relectura visual de uno de sus cuentos más representativos, originalmente publicado en el volumen "Cuentos de Eva Luna" (1989).

“Estoy encantada de ver pronto uno de mis cuentos más antiguos adaptado por un equipo increíble. Es una historia sobre el poder de las palabras, y no puedo esperar a verla cobrar vida”, expresó la autora en declaraciones al medio estadounidense.

Realismo mágico y memoria latinoamericana

La producción estará a cargo del estudio canadiense ICON Creative Studio, y buscará trasladar al lenguaje animado la impronta de realismo mágico que atraviesa la obra de Allende. En línea con su universo narrativo, el relato pone en el centro temas como la identidad, la memoria y la experiencia latinoamericana, con especial énfasis en la construcción de personajes femeninos.

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“Dos palabras” narra la historia de Belisa Crepusculario, una mujer que sobrevive en condiciones de extrema pobreza vendiendo cartas y discursos en un contexto signado por la violencia política. Su destino cambia al cruzarse con un militar en ascenso, con quien establece un vínculo atravesado por el poder simbólico del lenguaje, eje central del cuento.

Según detalló Variety, la adaptación buscará conservar la esencia del texto original mediante una propuesta estética innovadora. En ese proceso, la propia Allende participará activamente para asegurar la fidelidad tanto narrativa como temática.

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