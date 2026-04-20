La marca Uniqlo prepara su llegada a Argentina: qué ropa venderá y cuánto podría costar

La firma japonesa evalúa ingresar al mercado local con su línea “LifeWear”, centrado en prendas básicas, funcionales y duraderas, en un contexto de mayor previsibilidad económica.

La marca japonesa de ropa Uniqlo anticipa su desembarco en la Argentina en un contexto de mayor previsibilidad económica y ya proyecta su estrategia comercial, con precios que podrían ubicarse entre dos y tres veces por encima de los valores internacionales.

Conocida en el mundo como el “Gap japonés”, su posible arribo se da en un escenario donde el país vuelve a captar el interés de compañías globales, que buscan posicionarse ante una eventual recuperación del consumo interno tras meses de ajuste.

Uniqlo y su posible llegada a Argentina. Uniqlo y su posible llegada a Argentina.

A diferencia de otras firmas de moda rápida, la compañía basa su propuesta en el concepto “LifeWear”, centrado en prendas básicas, funcionales y duraderas pensadas para el uso cotidiano. Con ese enfoque, la empresa apuntaría al segmento medio del mercado local, con una oferta que combina diseño simple, comodidad y calidad, con el objetivo de competir frente a otras marcas internacionales.

Qué ropa vende Uniqlo Dentro de su catálogo se destacan productos como remeras, camisas, pantalones, camperas livianas, prendas de abrigo tipo polar y su reconocida línea de ropa térmica, uno de sus principales diferenciales a nivel global. En cuanto a los precios, la estructura económica local jugará un rol clave. Factores como los costos de importación, la carga impositiva y la logística impactarán directamente en los valores finales.

Uniqlo y su posible llegada a Argentina. Uniqlo y su posible llegada a Argentina. Por ese motivo, se estima que los precios en Argentina podrían multiplicarse entre dos y tres veces respecto a otros mercados, aunque la marca buscará mantener una propuesta competitiva dentro del segmento. Según Radio Mitre, las estimaciones de precios para los estantes argentinos en 2026 se ubican en los siguientes rangos: Remeras básicas entre $15.000 y $40.000.

Modelos premium o de lino entre $40.000 y $70.000.

Prendas técnicas entre $30.000 y $65.000.

Buzos o fleece entre $50.000 y $90.000.

Camperas livianas entre $80.000 y $150.000.