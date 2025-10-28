Récord histórico: un argentino ganó más de $3.600 millones con una apuesta de apenas $240

Se trata del jackpot más grande registrado en la historia del país, superando el récord anterior que era de $1.252 millones.

Un argentino ganó más de $3.600 millones con una apuesta de apenas $240

Un jugador argentino se convirtió en el flamante ganador del jackpot más grande de la historia del país, al obtener un premio de $3.608.478.985 tras hacer una apuesta de apenas $240 en la plataforma Betsson.

La cifra, inédita en Argentina, supera por más del doble el récord anterior, registrado en marzo de este año, cuando otro usuario del sitio había ganado $1.152 millones.

El afortunado, Rodrigo, un operario de 35 años que vive en la zona norte del Gran Buenos Aires, realizó la jugada ganadora en el slot “Moon 100 Princess”, un juego de estilo animé disponible en Betsson. “Me enteré porque me apareció un cartel en rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. La primera reacción que tuve fue sinceramente de no creerlo. No lo podía creer”, contó aún sorprendido.

Rodrigo relató que suele jugar en distintos slots de la plataforma, especialmente al final del día. “Generalmente, cuando vuelvo de trabajar me siento a tomar mate, pero ese día me puse a jugar para pasar el rato y me salió el premio”, recordó.

El ganador compartió la noticia primero con su pareja. “No sabíamos ni cuánto era. Tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”, confesó entre risas. Por ahora, asegura que no planea modificar su rutina. “Sigo yendo a trabajar todos los días, igual que siempre. Todavía no sé bien qué voy a hacer”, afirmó.

Desde Betsson, celebraron el histórico premio y destacaron la magnitud del jackpot. “Felicitamos a Rodrigo, el gran ganador. Su historia muestra no sólo el volumen y la solidez de los premios que Betsson tiene para ofrecer, sino también la confiabilidad y seguridad de nuestra plataforma. Es un orgullo poder entregar este premio en Argentina”, señaló Maximiliano Bellio, Managing Director de Betsson Group en el país. El juego Moon 100 Princess combina estética animé con una mecánica clásica de tragamonedas y jackpots progresivos que pueden activarse en cualquier momento, ofreciendo la posibilidad de premios millonarios como el obtenido por Rodrigo.