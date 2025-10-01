1 de octubre de 2025 - 21:55

Recibió por error una doble indemnización, no lo denunció y lo embargaron por $140 millones

Un extrabajador de Minera Andina del Sol recibió $110 millones tras dejar el trabajo, pero por una equivocación recibió otro monto similar y ahora está acusado de defraudación.

El exempleado Dany Roberto Sarmiento y su esposa Myriam Mabel Muñoz fueron investigados por fraude contra Barrick

El exempleado Dany Roberto Sarmiento y su esposa Myriam Mabel Muñoz fueron investigados por fraude contra Barrick

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El exempleado que recibió por error una doble indemnización y no la restituyó fue imputado formalmente por el fiscal, quien solicitó un embargo precautorio por un total de 140 millones de pesos. La medida busca asegurar la investigación mientras se esclarece el caso.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre

Por Redacción Sociedad
Juan Cruz Vera Peusso está acusado de defraudar por más de un millón de dólares a conocidos y allegados.

Esperaron a su estafador en Aeroparque, le dieron un abrazo y le invitaron un café: quedó imputado

Por Redacción Sociedad

El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando Sarmiento, tras 15 años de trabajo en la empresa Barrick, hoy Minera Andina del Sol, fue despedido y recibió la indemnización correspondiente de 110 millones de pesos. Días más tarde, un error administrativo provocó que se le abonara nuevamente la misma suma, duplicando el total a 220 millones.

Ante esta situación, la compañía intentó recuperar el dinero, pero Sarmiento no respondió. Esto motivó la denuncia penal en la UFI Delitos Informáticos y Estafas en enero. Fuentes del caso indican que el ex empleado habría transferido 110 millones a la cuenta de su esposa, identificada como Muñoz, involucrando así a su pareja en la causa.

El fiscal Guillermo Heredia imputó a Sarmiento bajo el artículo 175, inciso 2 del Código Penal, que establece sanciones para quien se apropie de bienes ajenos recibidos por error, y solicitó el embargo correspondiente. En consecuencia, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón decretó un embargo de 140 millones sobre tres vehículos y un inmueble, además de inhibición general sobre las cuentas bancarias de ambos.

La querella, representada por Juliana Viscaino, acusó también al ex empleado por defraudación según el artículo 172 del Código Penal, que prevé penas de entre un mes y seis años para quien utilice engaños para apropiarse de bienes ajenos.

Sarmiento permanece en libertad, deberá presentarse cada 30 días en la comisaría de San Luis y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. La investigación penal preparatoria durará nueve meses, período durante el cual cambió de defensa y quedó representado por Horacio Merino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Plaza San Martín, Mendoza.

Sube la temperatura en Mendoza y rozará los 30°C antes de la llegada del Zonda: el tiempo para este jueves

Por Redacción Sociedad
Manu Ginóbili ganó el juicio por sus tierras en Villa La Angostura.

La comunidad mapuche perdió y deberá desalojar tierras de Manu Ginóbili en Villa La Angostura

Por Redacción Sociedad
Propuestas artísticas para la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Vendimia 2026: se presentaron cuatro propuestas artísticas para el Acto Central de los 90 años

Por Redacción Sociedad
Gran estafa: el peligroso engaño en que ofrecen vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

'Gran estafa': el peligroso engaño que ofrece vinos de lujo por internet a cambio de pagar solo el envío

Por Ignacio de la Rosa