21 de abril de 2026 - 08:04

Reabre el paso Cristo Redentor: habrá buen tiempo por varios días en la montaña

Durante el lunes, el principal corredor terrestre a Chile había cerrado por inestabilidad. Se restablece para todo tipo de vehículos, las 24 horas.

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Reabre hoy el paso Cristo Redentor 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un día cerrado, a las 9 de la mañana reabre el paso Cristo Redentor para la circulación de todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

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Así lo informó este martes la coordinación del cruce fronterizo a Chile, que destacó, además, una seguidilla de días con buen tiempo, asegurando así los planes de quienes necesiten viajar por el corredor terrestre.

Las aduanas aún funcionan las 24 horas. Recién desde junio cambiarán a atención de invierno, con suspensión durante la madrugada. Lo que en Chile sí comenzó a regir el huso horario de invierno, por lo que hay que atrasar una hora los relojes al cruzar la Cordillera de los Andes.

Por su parte, en el sur provincial, el paso Pehuenche permanecerá cerrado. La medida obedece a dos aluviones que cortaron la circulación en la ruta nacional 145, a la altura del arroyo El Turbio y el kilómetro 39.

Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor
Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

Tras la lluvia, ¿qué pasará con el tiempo este martes en Mendoza?

"Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera", anticipa el pronóstico para hoy emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.

La mínima será de 8°C, mientras que la máxima rondará los 20°C.

En cuanto al miércoles, el reporte agrega: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera". La mínima estará en el orden de los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

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