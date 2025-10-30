30 de octubre de 2025 - 11:34

Quini 6: los 23 ganadores de $10,5 millones y los números de la suerte premiados

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.317, correspondiente al miércoles 29 de octubre.

Los Andes
El Quini 6 premió este miércoles 29 de octubre a 23 jugadores con más de 10,5 millones de pesos cada uno, aunque los premios mayores quedaron vacantes. De esta manera, el pozo acumulado total crece a $8.200 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.317, correspondiente al miércoles, hubo 23 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se llevan $10.517.997 cada uno tras acertar cinco de los siguientes números: 00, 10, 15, 16, 25 y 27.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 2 de noviembre, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 2 de noviembre

El domingo 2 de noviembre (sorteo N° 3.318), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $8.200 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $5.250 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $700 millones
  • La Segunda: $1.800 millones
  • Revancha: $5.250 millones
  • Siempre Sale: $320 millones
  • Extra: $130 millones
Quini 6: resultados del sorteo N° 3.317 del miércoles 29 de octubre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

17 - 23 - 35 - 37 - 39 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

00 - 03 - 29 - 32 - 35 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

08 - 11 - 17 - 22 - 37 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

00 - 10 - 15 - 16 - 25 - 27

Hubo 23 ganadores, con 5 aciertos, que tendrán más de $10,5 millones cada uno.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

