Quiénes son los estudiantes que ingresaron a cada colegio de la UNCuyo: la lista completa

Este miércoles 5 de noviembre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó la asignación de vacantes para la modalidad de bachillerato orientado para el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).
Las notas de los aspirantes que rindieron Matemática y Lengua se publicaron el 21 de octubre. El lunes 27 de octubre se compartieron los resultados del ingreso al Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear y hoy a las 12 del mediodía le tocó al resto de los colegios.
Dónde consultar la lista de ingresantes a cada colegio
Lista completa de ingresantes a los colegios de la UNCuyo
El listado ordena en primer lugar con el número de DNI, a través del cual los aspirantes podrán encontrarse más fácilmente, luego figura el promedio de las calificaciones de las evaluaciones, posteriormente el número de preinscripción, la escuela y la orientación a la que ingresó.
Las fechas de matriculación
La matriculación será presencial y se realizará en dos etapas:
Martes 28 y miércoles 29 de octubre: para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Del jueves 6 al martes 11 de noviembre: para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC.
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
Partida de nacimiento actualizada (emitida en los últimos seis meses).
Dos fotos tipo carnet.
Certificado de Estudiante Regular de la Escuela donde está cursando el 7º año y presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción.
Original y copia del DNI.
La universidad recordó que el resto de la documentación será solicitada por cada escuela a través de sus canales oficiales y deberá estar completa para confirmar la inscripción definitiva al ciclo lectivo 2026.