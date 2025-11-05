Quiénes son los estudiantes que ingresaron a cada colegio de la UNCuyo: la lista completa

La lista contiene qué colegio le tocó a cada alumno ingresante. La fecha para realizar la matriculación.

Publicaron la asignación de vacantes a los colegios de la UNCuyo: el link con la lista completa.

Este miércoles 5 de noviembre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó la asignación de vacantes para la modalidad de bachillerato orientado para el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, la Escuela Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).

Las notas de los aspirantes que rindieron Matemática y Lengua se publicaron el 21 de octubre. El lunes 27 de octubre se compartieron los resultados del ingreso al Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear y hoy a las 12 del mediodía le tocó al resto de los colegios.

Dónde consultar la lista de ingresantes a cada colegio La lista puede consultarse en el sitio oficial de la universidad haciendo clic aquí.

Lista completa de ingresantes a los colegios de la UNCuyo El listado ordena en primer lugar con el número de DNI, a través del cual los aspirantes podrán encontrarse más fácilmente, luego figura el promedio de las calificaciones de las evaluaciones, posteriormente el número de preinscripción, la escuela y la orientación a la que ingresó.

Ya están los resultados para los ingresos a los colegios de la UNCuyo Colegios de la UNCuyo: tras conocerse las notas obtenidas, resta saber quiénes ingresaron a primer año del secundario en el DAD, CUC, Martín Zapata y Magisterio para el próximo ciclo lectivo. Univesidad Nacional de Cuyo Las fechas de matriculación La matriculación será presencial y se realizará en dos etapas: