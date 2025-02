Quien es el dueño de la primera Ferrari Purosangue de Argentina, la SSUV que vale más de 1 millón de dólares

Héctor.jpg Héctor Laca fundó FACYT en 1996.

“Siempre me gustaron los autos y quería tener una Ferrari, pero un deportivo de dos plazas ya no es para mí, así que navegando por internet me encontré con Purosangue”, contó Laca desde Laguna Larga sobre su nueva adquisición. Además, contó que "la quería roja" por lo que tuvo que "pagar adicional por eso".

En una entrevista con PorLaVidaTV, el empresario recordó sus orígenes en Nogoyá, Entre Ríos, y su camino hasta convertirse en un referente del sector agropecuario. "Yo no pasé hambre, si ganas de comer", relató sobre su infancia.

Ferrari Purosangue Así es el interior de la Ferrari Purosangue.

También mencionó que comenzó a trabajar a los 13 años por su carácter de rebelde y que esa experiencia lo ayudó a forjar su futuro empresarial. Además de la pasión por los autos, Héctor disfruta del canto y lo muestra a través de su canal de YouTube.