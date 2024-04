Quedó inaugurado el Centro de Servicios Textiles de la Ciudad

El Centro de Servicios Textiles de la Ciudad ya es una realidad. Este espacio, ubicado en el NIDO del barrio Flores Olivares, permitirá mejorar las condiciones de empleabilidad de mujeres que estén desempleadas o trabajando informalmente.

El intendente Ulpiano Suarez estuvo presente en la inauguración y lo acompañaron la secretaria de Desarrollo Económico, Yamila Meljim; junto a la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la provincia, Emilce Vega.

Centro de Servicios Textiles

”Nuestro objetivo es que con las actividades que se desarrollan en este espacio, les permitan mejorar la situación suya y de cada una de sus familias. Les agradecemos por confiar en este programa, la capacitación y la formación es fundamental para que el día de mañana puedan trabajar en algunas de las empresas textiles de Mendoza que necesitan de mujeres preparadas. Pueden tener su emprendimiento, en su casa, en su taller, poder trabajar y tener esos recursos que son fundamentales para su independencia, para la economía familiar, reconociendo el gran pilar que significan las mujeres y mucho más en tiempos de crisis”, indicó Ulpiano Suarez.

”Mientras la agenda afuera gira en torno al superávit y la inflación, acá en la Ciudad entendemos que de la crisis se sale laburando, trabajando en equipo, aprovechando este espacio. Uno puede tener una muy buena inversión en infraestructura, pero si no suceden cosas en ese espacio eso no tiene ningún valor, no deja una huella y no le cambia la vida a nadie”, añadió.

”Esto tiene que pasar en otros lugares de la provincia. Este modelo de trabajo, esta articulación entre empresarios, el municipio, el gobierno provincial y la comunidad, tiene que suceder en Las Heras, en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Lavalle, en San Carlos, en Malargüe, porque eso es lo que está necesitando nuestra sociedad, que trabajemos de manera armónica, sin confrontar y con un objetivo común”, finalizó.

Centro de Servicios Textiles

Este proyecto se pudo concretar gracias a la articulación entre el municipio, el gobierno provincial y empresas privadas, sumada a la gestión conjunta de espacios de trabajo ligados a la producción textil. Se trata de un espacio de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo, una oportunidad para empresas del rubro textil que requieren de mano de obra calificada para poder dar respuestas a la demanda del mercado.

Desde la Ciudad se facilitó el espacio físico, la coordinación de las actividades, la convocatoria y la adquisición de maquinaria industrial adicional. El gobierno provincial respaldó el proyecto mediante el programa de entrenamiento laboral certificado (PRE ENLACE), financiando las capacitaciones impartidas. En tanto que el vínculo con el sector privado, que tiene una necesidad específica de mano de obra capacitada, permitió relevar las necesidades principales del sector textil para focalizar la formación en función de la demanda, a fin de fomentar y mejorar las condiciones de empleabilidad.

Centro de Servicios Textiles

”Está buenísima esta iniciativa porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Esto nos incentiva y también nos ayuda económicamente. Esas cosas hay que valorarlas porque no pasa en todos los municipios, de acá podemos salir con un trabajo y eso es muy valorable”, contó Yésica Boto, una de las beneficiarias del programa.

Este proyecto permitirá capacitar a unas 50 mujeres en los primeros meses de capacitación, mientras que unas 15 confeccionadoras podrán vincularse tercerizando servicios en el centro textil.