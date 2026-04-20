20 de abril de 2026 - 08:14

¿Qué sucederá con el paso Cristo Redentor? Rige alerta por nevadas e inestabilidad

Las autoridades definirán durante la mañana si sigue habilitado o no el principal corredor a Chile.

Alerta de nevadas en Mendoza (Foto archivo)

Alerta de nevadas en Mendoza (Foto archivo)

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Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza

Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza

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Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este lunes rigen dos alertas por nevadas en la cordillera mendocina, además de un panorama de inestabilidad para la zona norte de Alta Montaña, por lo que se evaluará durante la mañana si cierra o no el paso Cristo Redentor.

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El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos alertas, según la zona:

Alerta naranja por nevadas en la cordillera de Malargüe y San Rafael

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados puntualmente.

En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada, indicó el SMN.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera de San Carlos y Tunuyán

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza
Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza

Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en la zona baja de Malargüe.

Evalúan la situación el paso Cristo Redentor por inestabilidad

Las autoridades evalúan el cierre del paso internacional Cristo Redentor debido a un frente de inestabilidad climática en el sector chileno. Según informó Vialidad Nacional, el lado argentino presenta condiciones de transitabilidad segura; no obstante, a las 9.30 se realizará una nueva evaluación técnica para determinar si se mantiene la apertura del corredor.

El paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial, está cerrado.

Paso Cristo Redentor
Cierran el Paso Cristo Redentor

Cierran el Paso Cristo Redentor

El pronóstico para este lunes en el Gran Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para este lunes otro día nublado y fresco en el área metropolitana, tal como pasó el domingo.

"Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste y precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera", señala el reporte del tiempo, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C.

El martes estará con "nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.

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