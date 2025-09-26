26 de septiembre de 2025 - 10:12

Qué se sabe del objeto espacial que cayó en un campo de Chaco

Un artefacto cilíndrico metálico fue encontrado en Puerto Tirol, Chaco, generando gran sorpresa entre los vecinos y las autoridades.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la tarde de este jueves, Ramón Ricardo González, dueño de las hectáreas privadas de Campo Rossi, en la zona de Puerto Tirol, de la provincia de Chaco, encontró un objeto cilíndrico metálico de grandes dimensiones en su propiedad.

La magnitud del artefacto obligó a las autoridades a activar de inmediato un operativo especial. El Departamento de Bomberos Metropolitana tomó intervención inicial para constatar el hallazgo, y posteriormente se autorizó solo el ingreso de personal técnico especializado para su análisis.

El artefacto, mide 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro. Según los primeros informes, está fabricado con fibra de carbono, un material comúnmente utilizado en la industria aeroespacial.

Un dato crucial para la investigación es que el objeto cuenta con un número de serie. Este detalle será fundamental para que las pericias logren constatar la procedencia exacta del cilindro.

La hipótesis más fuerte es que se trata de chatarra espacial perteneciente a SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. Resta la confirmación oficial, que llegará una vez que el personal especializado concluya el análisis y coteje el número de serie con los registros de lanzamientos satelitales.

La compañía estadounidense opera cohetes reutilizables Falcon y Starship, además del sistema de satélites Starlink, que ya suma miles de unidades en órbita.

