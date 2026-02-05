Qué provocó la caída masiva de Instagram: miles de usuarios sin servicio

Instagram sufrió una caída masiva durante la noche de este lunes y dejó a miles de usuarios sin poder acceder a la plataforma. Los principales problemas estuvieron vinculados a fallas de conexión, actualización del feed y acceso al sitio, mientras que Meta aún no informó las causas del inconveniente.

La red social Instagram sufrió anoche una caída masiva que dejó a miles de usuarios sin poder acceder a sus cuentas ni utilizar con normalidad los servicios habituales de la plataforma.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, distintas plataformas de monitoreo de servicios digitales detectaron un incremento abrupto en los reportes de fallas durante las últimas horas. En ese sentido, los gráficos de estado de Downdetector reflejaron un pico vertical de notificaciones vinculadas a errores en el funcionamiento de Instagram.

Los inconvenientes más reportados estuvieron relacionados con problemas de conexión al servidor, fallas en la actualización del “feed” y dificultades para acceder al sitio web. Al intentar ingresar a la red social, tanto desde la versión de escritorio como desde dispositivos móviles, muchos usuarios se encontraron con una pantalla de error que indicaba: “Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos” (“Sorry, something went wrong”).

Hasta el momento, la empresa Meta, propietaria de Instagram, no emitió un comunicado oficial en el que detalle las causas del apagón técnico que afecta a la plataforma en este inicio de 2026.