26 de enero de 2026 - 14:59

Qué es el "muro atmosférico", el fenómeno meteorológico que explica el calor extremo e impide el aire frío

Especialistas en meteorología explican que este bloqueo explica las temperaturas elevadas durante varios días, sin permitir la llegada de aire más fresco. Conocé los detalles científicos.

Cómo evitar un golpe de calor en la práctica deportiva
Cómo evitar un golpe de calor en la práctica deportiva

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 26 de enero

Por Redacción Sociedad
a partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulacion en las laterales del acceso este

A partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Por Redacción

Especialistas explican que las altas temperaturas que se repiten días tras días responden a un fenómeno conocido como “muro atmosférico”, un bloqueo que mantiene atrapado el aire caliente y retrasa la llegada de aire más fresco.

Según los meteorólogos, este escenario se debe a un sistema de altas presiones que permanece casi estacionario sobre la región. Esta configuración favorece una circulación constante de viento norte, que transporta aire cálido y dificulta el ingreso de frentes fríos, extendiendo el calor por varios días.

En tanto, el fenómeno que mantiene las temperaturas elevadas durante varios días tiene un nombre informal: “muro atmosférico”. Se trata de un bloqueo que impide el ingreso de aire frío y altera la circulación habitual de la atmósfera.

un-muro-atmosferico-sobre-argentina-cuando-llega-el-pico-de-calor-extremo-y-donde-afectara-mas-1769103481618_1024
El calor irá en aumento durante varios días en Argentina.

El calor irá en aumento durante varios días en Argentina.

Cómo funciona este bloqueo atmosférico

En ese contexto aparece otro proceso determinante. La subsidencia es el descenso lento del aire desde capas altas, un movimiento que, al comprimirse por la presión, provoca un aumento adicional de la temperatura.

“Cuando el aire desciende, se comprime por el aumento de la presión y se calienta. Es un proceso físico conocido como calentamiento adiabático, que eleva aún más la temperatura de una masa de aire que ya es cálida”, explicó una comunicadora meteorológica y redactora de Meteored.

Ese movimiento descendente también limita la formación de nubes. Según explicó Meteored, en pleno verano la combinación de cielos despejados y muchas horas consecutivas de radiación solar directa potencia el calentamiento del suelo. “Por arrastre, también del aire cercano a la superficie”, sumaron.

Golpe de calor: como identificarlo

El golpe de calor es el cuadro más grave derivado de las altas temperaturas y ocurre cuando el sistema de termorregulación del cuerpo colapsa, elevando la temperatura interna por encima de los 40 °C. Ante la incapacidad de enfriarse por sí solo, el organismo entra en una situación de emergencia que requiere atención inmediata.

¿Cuál es la diferencia entre insolación y golpe de calor?

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden variar, pero los más frecuentes incluyen:

  • Piel roja y caliente: a diferencia del agotamiento por calor, aquí la persona suele dejar de sudar.
  • Alteraciones neurológicas: confusión, agitación, habla confusa o pérdida del conocimiento.
  • Malestar físico intenso: dolor de cabeza palpitante, náuseas, vómitos y pulso rápido y fuerte.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mujeres al mando: maipu abre camino con sus primeras choferes profesionales

Mujeres al mando: Maipú abre camino con sus primeras choferes profesionales

Por Redacción
Familia mendocina fue desalojada de un departamento en Reñaca con graves amenazas: Mis primos son agresivos

El grave hecho que vivió una familia mendocina por una cochera en Reñaca: "Mis primos son agresivos"

Por Ignacio de la Rosa
Quini 6: el ganador con más de $1.270 millones y los números de la suerte premiados.

Quini 6: el ganador con más de $1.270 millones y los números de la suerte premiados

Por Redacción Sociedad
Viven y recorren Argentina en un Onix: cómo financian su vida nómade.

Viven y recorren Argentina en un Onix 1.0: así financian su vida nómade

Por Redacción Sociedad