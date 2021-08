Punto por punto: cuáles son las nuevas flexibilizaciones que rigen desde hoy

El Gobierno Nacional confirmó las nuevas flexibilizaciones que van a regir a partir de ahora en toda la Argentina y que son similares a las que estaban vigentes hasta antes de la llegada de la segunda ola. La decisión se anunció a través del Decreto 494/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo quitó algunas de las limitaciones que había hasta el momento y amplió el cupo de personas que pueden participar de determinadas actividades, al tiempo que estableció prohibiciones especiales que durarán nueve días para los aglomerados urbanos que pasen a estar en situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

La gastronomía se reactiva lentamente en época de pandemia, tras sufrir una gran crisis. Orlando Pelichotti | Los Andes / Orlando Pelichotti

De esta manera, desde ahora está permitida en todo el territorio nacional la práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados; como así también los cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70 por ciento.

También se habilitó la asistencia a centros de día y clubes de adultos mayores con el mismo límite de aforo, siempre y cuando todos los asistentes cuenten con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, y hayan transcurrido 14 días desde entonces.

Además, las reuniones sociales en domicilios particulares ahora pueden ser de hasta 10 personas si se hacen en espacios interiores, y de hasta 20 si se realizan al aire libre.

Los encuentros familiares vuelven a estar habilitados (Radio Don) (Radio Don)

Los gobiernos provinciales y municipales también podrán permitir la realización de viajes en grupos de hasta 10 personas para salidas recreativas, sociales y comerciales, en tanto tengan como origen y destino aglomerados que no sean considerados en Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria; que se realicen bajo los protocolos; que no incluyan pasajeros que hayan estado en el exterior durante los últimos 14 días o sean convivientes de quien revista tal condición; no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 durante los 14 días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo de COVID-19 en el mismo período.

En lo que respecta a las clases presenciales, el Decreto confirmó que se mantendrán como hasta ahora, de la misma forma que las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las resoluciones del Consejo Federal de Educación.

Por otra parte, en una Decisión Administrativa también publicada este sábado en el Boletín Oficial, se estableció el cupo semanal de 11.900 plazas para el regreso al país de argentinos y argentinas y residentes hasta el 6 de septiembre y, en adelante, será de 16.100 plazas por semana, si se habilitan nuevos corredores seguros.

Dentro de las plazas mencionadas, 700 pasajeros podrán ser priorizados por el Estado Nacional por razones de urgencia o para atender cuestiones esenciales impostergables o de representación oficial o diplomática, a los efectos de facilitar su viaje al país.

No obstante, sigue prohibido el ingreso de extranjeros, aunque se eliminaron las restricciones de vuelos directos por países con la posibilidad de habilitar vuelos especiales para facilitar el ingreso de argentinos desde esos países (Brasil, Chile, Reino Unido, etc).