Pronóstico para Mendoza: hay alerta por Zonda para algunas localidades este domingo

Los días agradables dicen presente en un invierno donde el frío se hace rogar y las bajas temperaturas parecen no llegar. Así este domingo no será la excepción dentro de una estación que no quiere mostrar rigurosidad con el termómetro.

Según lo señaló Contingencias Climáticas, para hoy se aguarda una jornada agradable y con valores térmicos amigables. El organismo señaló que se espera para este domingo cielo algo nublado y con ascenso de la temperatura.

Contingencias Climáticas y Defensa Civil anunciaron probabilidad de viento Zonda para varias localidades de la provincia

Además correrá viento del sector sur y sigue vigente el alerta por viento Zonda en precordillera. La temperatura mínima estará en los 4 y la máxima en los 22 grados.

Por su parte, Defensa Civil pronosticó “posibilidades de ráfagas de Zonda” para el llano en los departamentos de zona Sur, Valle de Uco y sectores del Gran Mendoza y Este provincial.

En tanto, para el lunes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

La mínima será de 6 y la máxima de 16 grados.

Seguí leyendo