22 de marzo de 2026 - 22:13

Pronóstico en Mendoza: lunes ventoso y con descenso de la temperatura

El "tiempo bueno" llegaría el martes, aunque la "inestabilidad" dirá presente días después.

Lunes ventoso en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con el estreno del otoño, Mendoza transita días frescos últimamente. Las próximas jornadas no serán la excepción, con temperaturas por debajo de los 30°C.

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Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este lunes se espera un cielo "algo nublado". Además anticiparon que el día estará "ventoso con descenso de la temperatura". La mínima será de 10°C y la máxima de 22°C.

Lunes ventoso en Mendoza
Lunes ventoso en Mendoza.

Lunes ventoso en Mendoza.

El martes se prevé "tiempo bueno con ascenso de la temperatura". La temperatura mínima rondaría de nuevo los 10°C, aunque la máxima alcanzaría los 28°C. El miércoles continuaría con "tiempo bueno" y con una temperatura máxima de 28°C. Recién el jueves se presentaría la "inestabilidad".

Respecto a al comienzo de la semana, cabe mencionar también que desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) no descartaron la posibilidad de chaparrones aislados en las primeras horas del lunes.

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