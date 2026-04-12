12 de abril de 2026 - 21:16

Pronóstico en Mendoza: lunes con descenso de la temperatura y martes con amenaza de tormentas

El otoño se hace sentir en Mendoza, con temperaturas máximas por debajo de los 30°C. El miércoles se espera un descenso mayor.

El pronóstico del tiempo para este lunes: cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura.

El pronóstico del tiempo para este lunes: cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un fin de semana con registro de lluvias y tormentas en varios sectores de la provincia, la semana arrancará con un descenso de la temperatura. Sin embargo, la posibilidad de nuevas tormentas reaparecen el martes por la noche.

Leé además

Bárbara Granado Schönholz murió aplastada por un colectivo en Villa Devoto.

Villa Devoto: murió una médica de 31 años en un trágico accidente al bajar del colectivo

Por Redacción Sociedad
Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Acusan de homicidio agravado a la madre y al padrastro de Ángel, el niño fallecido en Chubut

Por Redacción Sociedad

Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipó un lunes "parcialmente nublado con descenso de la temperatura". Respecto al tiempo en cordillera también anticiparon un cielo "parcial nublado". Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), en alta montaña se espera "tiempo bueno" con una mínima estimada en -1°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContingenciasDA/status/2043473140274102639&partner=&hide_thread=false

De esta manera, para mañana en el llano mendocino la temperatura máxima pronosticada es de 24°C, con una mínima de 14°C.

El martes se prevé "nubosidad variable con ascenso de la temperatura". Además, desde Contingencias Climáticas detallaron la probabilidad de "tormentas hacia la noche" y "parcial nublado en cordillera". En esta jornada la temperatura máxima llegaría a los 28°C, mientras que la mínima se ubicaría en los 13°C.

El miércoles volvería a descender la temperatura, pero con un cielo "mayormente nublado" y "precipitaciones aisladas". La máxima rondaría los 22°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paternidad en Argentina. (ilustrativa)

El proyecto transversal de la oposición para ampliar licencias: 30 días por paternidad y otros puntos clave

Por Sebastián Hadida
Diego Maradona.

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo de la exjueza Makintach

Por Ramiro González Britez
Estos son los casos que deberán renovar el DNI al formato 2026.

Estas personas deberán actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacer el trámite paso a paso

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas en Mendoza este domingo.

Alerta por fuertes tormentas en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad