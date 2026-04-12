Pronóstico en Mendoza: lunes con descenso de la temperatura y martes con amenaza de tormentas

El otoño se hace sentir en Mendoza, con temperaturas máximas por debajo de los 30°C. El miércoles se espera un descenso mayor.

El pronóstico del tiempo para este lunes: cielo parcialmente nublado, con descenso de la temperatura.

Tras un fin de semana con registro de lluvias y tormentas en varios sectores de la provincia, la semana arrancará con un descenso de la temperatura. Sin embargo, la posibilidad de nuevas tormentas reaparecen el martes por la noche.

Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipó un lunes "parcialmente nublado con descenso de la temperatura". Respecto al tiempo en cordillera también anticiparon un cielo "parcial nublado". Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), en alta montaña se espera "tiempo bueno" con una mínima estimada en -1°C.

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El martes se prevé "nubosidad variable con ascenso de la temperatura". Además, desde Contingencias Climáticas detallaron la probabilidad de "tormentas hacia la noche" y "parcial nublado en cordillera". En esta jornada la temperatura máxima llegaría a los 28°C, mientras que la mínima se ubicaría en los 13°C.