Pronóstico en Mendoza: la semana arrancará con frío y un cielo nublado

Se esperan precipitaciones aisladas en el llano y nevadas en cordillera para este lunes. Luego la temperatura iría en ascenso.

Así estará el tiempo mañana: frío y con precipitaciones aisladas.

Así estará el tiempo mañana: frío y con precipitaciones aisladas.

Con un fin de semana marcado por el Aniversario de la muerte del General José de San Martín y el Día del niño, la semana arrancará con un descenso de la temperatura. En la próxima jornada se espera más protagonismos de las nubes en el cielo mendocino.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas adelantaron para este lunes: "Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera". La mínima rondaría los 8°C y la máxima los 13°C.

  • Valle de Uco: Mayormente nublado y lluvioso con chaparrones aislados hacia la tarde.
  • Malargüe: Mayormente nublado con precipitaciones débiles intermitentes.
  • Alta montaña: Parcialmente nublado a nublado con nevadas débiles a moderadas. Mínima de -15°C y máxima de -4°C.

En el caso del martes, el pronóstico extendido prevé: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera". La mínima para este día se ubicaría en los 6°C y la máxima en los 18°C.

