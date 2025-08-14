14 de agosto de 2025 - 21:15

Pronóstico para este viernes en Mendoza: a qué hora se vienen las lluvias y en qué zonas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada nublada con vientos del sector sur y nevadas en la cordillera. También bajará la temperatura

Pronóstico: así estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Para este viernes 15 de agosto, está pronosticada una jornada nublada con descenso de la temperatura y lluvias hacia la noche en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un jueves agradable, para este viernes se espera una jornada similar con un leve descenso en la temperatura y vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 14°C y una mínima de 2°C.

En tanto en la zona de cordillera pronostican nevadas. Ante esta situación, está en duda la habilitación del Paso Cristo Redentor durante la jornada.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al sábado está prevista una jornada aún más agradable con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima será de 18°C y la mínima de 5°C.

El domingo está pronosticada una jornada algo nublada con poco cambio de la temperatura y precipitaciones durante la noche. La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

Para el inicio de la semana está prevista una jornada nublada, con frío y vientos moderados del sector sur. Además habrá precipitaciones durante la madrugada y nevadas en la cordillera. La máxima será de 13°C y la mínima de 8°C.

