Pronostican para el sábado “la primera nevada fuerte” de la temporada en Alta Montaña

La Cordillera de Los Andes recibirá una intensa nevada este sábado por la llegada de un “ciclón extratropical desde el Pacífico”, indicó el meteorólogo Maximiliano Viale, quien agregó que el fenómeno se dará en latitudes del norte de Mendoza, San Juan y Chile. Se trata de un suceso muy importante respecto a la sequía en la provincia, ya que “dependemos de 3 a 5 de estos eventos para que el año sea relativamente bueno”.

El profesional, que se desempeña como investigador de Ciencias Atmosféricas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), perteneciente a Conicet; pronosticó que “se viene una nevada de las buenas, relativamente intensa”, y adelantó que “se inicia el viernes y persiste todo el sábado, incluso la madrugada del domingo”.

Lo importante es que se trata de “la primera nevada fuerte” de la temporada 2022, un “río atmosférico categoría 2″, describió el meteorólogo, una tormenta que resulta vital para combatir la sequía en la provincia: “En un trabajo que hicimos hace tiempo en mi doctorado, estudiamos que entre 3 y 5 eventos de esta categoría, son los que dejan alrededor del 75% de la nieve del invierno, y prácticamente del año”, sentenció Viale.

“En definitiva, dependemos de que estos 3 a 5 eventos lleguen, para que el año sea relativamente bueno”, continuó el investigador respecto a la disponibilidad de nieve para, así, tener agua en la provincia. Según explicó Viale, la ausencia de este tipo de nevadas ha sido uno de los motivos por los que “hemos tenido un gran período de sequía”, ya que “en los últimos 10 años no están llegando estos 3 a 5 eventos, sino que llegaban entre 1 y 3″.

El meteorólogo relató que este “sistema de baja presión” suele darse sobre el Océano Pacífico, pero que normalmente no llega a impactar sobre Mendoza: “Usualmente su centro viaja por la Patagonia y cruza por allá abajo. Pero en éste, su centro está viajando a la altura de San Juan y La Rioja, esa es la sutileza de que es inusual, porque viaja tan al norte”. “La tormenta viene viajando desde el Pacífico por latitudes altas, más cerca del Ecuador, y su primer contacto con el continente lo va a hacer en estas latitudes de Mendoza, San Juan y Chile”, completó Maximiliano Viale.

Específicamente, “va a pegar con fuerza en el Norte de Mendoza, y también en la cordillera de San Juan, que ha sido más castigada por la sequía que la nuestra”. Mientras tanto, “del lado chileno, en la zona de Coquimbo, el Paso Aguas Negras y toda esa zona, viene también con una sequía un poco más pronunciada”. El meteorólogo, además, insistió con que es un evento que se desarrolla puntualmente sobre la cordillera de Los Andes, por lo que no impactará significativamente en el llano. “Es un evento muy fuerte sobre la cordillera, en el que se descarga toda la humedad del Pacífico”, agregó.

En este sentido, la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza (DACC), a través del Servicio Meteorológico Nacional, en el pronóstico extendido adelanta un viernes “frío y parcialmente nublado”, con vientos leves del noreste y nevadas en cordillera, en concordancia con lo estipulado por investigador del IANIGLA. El sábado sería aún más frío, con 11°C de temperatura máxima y 4°C de mínima, y cielo mayormente nublado. Según la DACC, recién el domingo empezará a mejorar, “con leve ascenso de la temperatura” e inestabilidad en la cordillera.

El meteorólogo Maximiliano Viale advirtió, sin embargo, que “en el paso a Chile seguro que va a afectar”, y se animó a predecir que “seguro que lo van a cerrar el viernes. No creo que lo abran hasta el domingo, probablemente esté así hasta el lunes”. En cuanto a la nevada, dijo que “los acumulados de nieve no son de gran magnitud, no es un mega evento. Sí es importante, de estos moderados a intensos que mueven la aguja, pero no es un evento extraordinario”.

En consecuencia, como ocurre con las grandes tormentas que vienen desde el Pacífico, el investigador de Ciencias Atmosféricas manifestó que “no sería una sorpresa si alguna ráfaga aislada de zonda aparece en algunas localidades puntuales, como Malargüe o Uspallata, pero no va a ser una situación de zonda generalizada para el llano”.

Más allá de que es una gran noticia porque “es la primera nevada fuerte” de las aproximadamente 5 que se necesitan, Viale sugirió que esto “no significa que el invierno va a ser bueno”, y ejemplificó con lo ocurrido en 2020: “Ese año empezó bien, con dos o tres nevadas a esta altura de la temporada, pero después no nevó más en julio y agosto y terminó por debajo de lo normal”. Por eso, aunque deseó que “ojalá vengan más”, para el meteorólogo “no hay que generarse falsas expectativas, porque el invierno recién está empezando”.