10 de abril de 2026 - 13:14

Preventores y agentes de la policía detuvieron a dos personas que estaban robando ruedas

El hecho ocurrió en la noche de este jueves y gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, tuvo un desenlace positivo.

WhatsApp-Image-2026-04-10-at-09.03.32-3
WhatsApp-Image-2026-04-10-at-09.03.32-1024x768
WhatsApp-Image-2026-04-10-at-09.03.34-1
Los Andes | Redacción
Por Redacción

Preventores junto a agentes de la policía detuvieron a dos hombres que estaban robando cubiertas en la zona de la Quinta Sección.

Leé además

seguridad publica: la municipalidad de guaymallen demolio un aguantadero en rodeo de la cruz

Seguridad pública: la Municipalidad de Guaymallén demolió un "aguantadero" en Rodeo de la Cruz
maipu consolida su curso de manipulacion de alimentos en todo el departamento

Maipú consolida su curso de manipulación de alimentos en todo el departamento

Todo comenzó cuando un móvil de preventores que hacía su patrullaje de rutina, es alertado desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia, sobre una persona en actitud sospechosa caminando entre los autos que estaban estacionados en Leónidas Aguirre y Tiburcio Benegas.

En ese momento, también pudieron visualizar debajo de una camioneta estacionada, una luz de linterna. Cuando se acercaron, una persona salió de ahí y rápidamente se subió a un VW Gol rojo.

Al momento de entrevistarlos, personal de preventores observó dentro del vehículo varios elementos para la sustracción de ruedas. Los sujetos quedaron retenidos dentro del vehículo hasta la llegada de agentes de la policía. Luego fueron trasladados al Polo Judicial.

WhatsApp-Image-2026-04-10-at-09.03.34-1
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el fiscal de estado y la autonomia de san rafael: es entendible que, despues de 30 anos, un municipio haya querido avanzar

El fiscal de Estado y la autonomía de San Rafael: "es entendible que, después de 30 años, un municipio haya querido avanzar"

evitaron un robo en un centro de salud de guaymallen gracias al sistema de alerta comunitaria

Evitaron un robo en un centro de salud de Guaymallén gracias al sistema de alerta comunitaria

maipu fue distinguido en el ambito academico con el sello adn innovador

Maipú fue distinguido en el ámbito académico con el Sello ADN Innovador

ulpiano suarez se consolida entre los 5 intendentes con mejor imagen del pais

Ulpiano Suarez se consolida entre los 5 intendentes con mejor imagen del país