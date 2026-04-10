Preventores y agentes de la policía detuvieron a dos personas que estaban robando ruedas

El hecho ocurrió en la noche de este jueves y gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, tuvo un desenlace positivo.

Preventores junto a agentes de la policía detuvieron a dos hombres que estaban robando cubiertas en la zona de la Quinta Sección.

Todo comenzó cuando un móvil de preventores que hacía su patrullaje de rutina, es alertado desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia, sobre una persona en actitud sospechosa caminando entre los autos que estaban estacionados en Leónidas Aguirre y Tiburcio Benegas.

En ese momento, también pudieron visualizar debajo de una camioneta estacionada, una luz de linterna. Cuando se acercaron, una persona salió de ahí y rápidamente se subió a un VW Gol rojo.

Al momento de entrevistarlos, personal de preventores observó dentro del vehículo varios elementos para la sustracción de ruedas. Los sujetos quedaron retenidos dentro del vehículo hasta la llegada de agentes de la policía. Luego fueron trasladados al Polo Judicial.