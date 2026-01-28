Preventores aprehendieron a dos menores de edad que habían robado dos motocicletas

El hecho se produjo en la madrugada de este miércoles y gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, se llegó a un desenlace positivo. Las víctimas pudieron recuperar los rodados sustraídos.

Personal de preventores junto a agentes de la policía detuvieron a dos menores de edad que habían robado dos motos de un complejo de viviendas ubicado en la calle Olegario Andrade al 500.

Alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, desde el Centro de Monitoreo se observó a través de las cámaras de seguridad a varias personas empujando dos motos, por calle República del Líbano del Barrio Bombal. Uno de los móviles desplazados hacia el lugar, se encontró con los sujetos en la esquina de Perú y Suárez, que al ver la patrulla dejaron las motos y se dieron la fuga.

De esas personas, dos fueron encontradas escondidas en una casa, ubicada en 25 de Mayo y Suárez. Los menores de edad, con domicilio en Guaymallén, fueron aprehendidos hasta la llegada del móvil policial, que los trasladó hasta la Comisaría Cuarta.