28 de enero de 2026 - 18:31

Preventores aprehendieron a dos menores de edad que habían robado dos motocicletas

El hecho se produjo en la madrugada de este miércoles y gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad, se llegó a un desenlace positivo. Las víctimas pudieron recuperar los rodados sustraídos.

756c48e3-163d-0d73-e159-22550689c9ac-1536x864
0c623f81-0ac6-2dc1-b989-ae5976a097bf-1
a1b7b096-fa6a-8cc9-bc5c-f911b6356c0a-1
e5ef83ca-8d81-9057-06f7-95e5132b4285-1
Por Redacción

Personal de preventores junto a agentes de la policía detuvieron a dos menores de edad que habían robado dos motos de un complejo de viviendas ubicado en la calle Olegario Andrade al 500.

Leé además

el rapido accionar de la posta sanitaria municipal de los toldos le salvo la vida a una pequena de 1 ano

El rápido accionar de la Posta Sanitaria Municipal de Los Toldos le salvó la vida a una pequeña de 1 año

Por Redacción
este sabado 31 maipu celebra su vendimia el legado de nuestra historia

Este sábado 31 Maipú celebra su vendimia "El legado de nuestra historia"

Por Redacción

Alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, desde el Centro de Monitoreo se observó a través de las cámaras de seguridad a varias personas empujando dos motos, por calle República del Líbano del Barrio Bombal. Uno de los móviles desplazados hacia el lugar, se encontró con los sujetos en la esquina de Perú y Suárez, que al ver la patrulla dejaron las motos y se dieron la fuga.

De esas personas, dos fueron encontradas escondidas en una casa, ubicada en 25 de Mayo y Suárez. Los menores de edad, con domicilio en Guaymallén, fueron aprehendidos hasta la llegada del móvil policial, que los trasladó hasta la Comisaría Cuarta.

Posteriormente se recorrió la zona para encontrar el domicilio del que fueron sustraídos los rodados. Los agentes observaron un portón abierto en calle Olegario Andrade, donde faltaban esas dos motos del estacionamiento. Las víctimas hicieron la denuncia y posteriormente recuperaron sus rodados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

a partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulacion en las laterales del acceso este

A partir del 9 de febrero cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Por Redacción
mujeres al mando: maipu abre camino con sus primeras choferes profesionales

Mujeres al mando: Maipú abre camino con sus primeras choferes profesionales

Por Redacción
la ciudad de mendoza celebrara su vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

La Ciudad de Mendoza celebrará su Vendimia 2026 con un homenaje a la identidad y la historia de la capital mendocina

Por Redacción
maipu inauguro un nuevo playon deportivo en beltran

Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en Beltrán

Por Redacción