A diferencia del resto del mundo, nuestro país homenajea a las madres en octubre.

Por qué hoy 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina.

Cada año, Argentina celebra el Día de la Madre el tercer domingo de octubre, una fecha única en el calendario global. En 2025, la jornada es hoy domingo 19 de octubre, y aunque muchos países del mundo homenajean a las mamás en mayo, en nuestro país la tradición tiene raíces religiosas y culturales propias que la distinguen.

Por qué se celebra en octubre y no en mayo como en el resto del mundo A diferencia de otros países, el Día de la Madre en Argentina no nació como una estrategia comercial, sino de una conmemoración religiosa. En 1931, la Iglesia Católica estableció el 11 de octubre como la fecha para recordar la “Maternidad de la Virgen María”.

Con el paso del tiempo, para facilitar los encuentros familiares y dar mayor flexibilidad a la celebración, se decidió trasladar la fecha al domingo más cercano, que finalmente quedó fijado como el tercer domingo de octubre. Desde entonces, la fecha se mantiene inalterable, convertida en una tradición nacional.

Por qué hoy 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina Por qué hoy 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina. Por qué otros países lo festejan en mayo La versión moderna del “Mother’s Day” se originó en Estados Unidos, impulsada por Anna Jarvis en 1905, tras la muerte de su madre. Su iniciativa logró reconocimiento oficial en 1914, cuando el presidente Woodrow Wilson estableció el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre.

Desde entonces, la mayoría de los países del mundo adoptaron ese calendario, pero Argentina optó por mantener su propia fecha.