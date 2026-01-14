Ponen en venta el histórico chalet sobre una terraza frente al Obelisco: cómo es y cuánto vale

El icónico Chalet Díaz, la joya de estilo normando que corona un edificio en el Microcentro, está a la venta. Conocé la historia y el precio de esta reliquia.

¿Alguna vez miraste hacia arriba caminando por la 9 de Julio y viste una casita de techo rojo en la cima de un edificio? No es un espejismo porteño. Es el histórico Chalet Díaz, uno de los secretos más fascinantes de Buenos Aires, y hoy es noticia porque volvió al mercado inmobiliario. Está a la venta por una cifra millonaria.

Un refugio de lujo en las alturas porteñas Ubicado en Sarmiento al 1100, a pasitos del Obelisco, este conjunto arquitectónico se ofrece por una cifra que impacta: 8 millones de dólares. Pero atención, porque la operación no incluye solo la pintoresca casita de la terraza, sino la totalidad del inmueble que la sostiene.

image Hablamos de un bloque colosal de más de 10.300 metros cuadrados que cuenta con nueve pisos de oficinas, subsuelo, local comercial en planta baja y cocheras. El chalet, por su parte, tiene dos plantas y un altillo que todavía conserva sus pisos de pinotea y aberturas originales de 1927.

El sueño de un inmigrante y la ley que lo protege La historia detrás de esta "casa en las nubes" es puramente aspiracional. Fue impulsada por Rafael Díaz, un inmigrante español dueño de la mítica mueblería que funcionaba en los pisos inferiores. Él vivía en Banfield y, para evitar el viaje diario, construyó este refugio para almorzar y dormir la siesta durante su jornada laboral.

Díaz se inspiró en los chalets de Mar del Plata para darle ese estilo normando tan distintivo que hoy vemos desde la calle. Con el tiempo, el espacio funcionó incluso como estudio fotográfico y fue el lugar donde nació la actual Radio Rivadavia. Es, literalmente, un pedazo vivo de nuestra cultura urbana.

image Hoy, el chalet está protegido como Bien Integrante del Patrimonio Cultural por la Ley 1227. Esto significa que el comprador no puede realizar modificaciones estructurales en la vivienda de la terraza. Es un condicionante clave para cualquier proyecto que busque reconvertir el edificio en viviendas o una sede corporativa de lujo.