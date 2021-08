Poliamor en Mendoza: así reaccionaron los lectores de Los Andes con la historia de Eliana, Nazareno y Maira

Eliana y Nazareno formaban una pareja convencional hasta que Maira comenzó a trabajar en el call center de los dos anteriores. Lo que empezó como una simple amistad luego se convirtió en amor. “Si éramos sólo dos, en cualquier cosa que hiciéramos nos hacía falta el otro. Eso fue llevando a plantear cómo seguíamos adelante”, contó Eliana en la entrevista a Los Andes.

La nota, publicada el último domingo, trajo posturas a favor y en contra, y las voces de los mendocinos se hicieron sentir. Con sentencioso juicio algunos comentaron que eso debería quedar para la intimidad o que no es para hacerlo público: “Respeto los gustos de cada uno pero no hay necesidad de publicar temas personales”, escribió una usuaria de Instagram. Y hay quienes directamente no están abiertos a la idea.

Otros le dan lugar al descreimiento sobre la subsistencia del vínculo en estas condiciones: “Che después no nos dejen con la intriga de cuánto duró, por favor” pidió otra persona, aunque tal vez sin saber que los tres ya llevan 4 años de relación.

También hubo, y muchos, comentarios a favor del paso que decidieron dar los protagonistas de la historia. Aplausos, corazones y buenos deseos se sumaron al posteo en redes: “Algo a los que pocos se animan. Felicitaciones a los tres”, ‘’Mientras ellos sean felices está perfecto!” son algunas de las palabras de aliento.

Y claro que también los humoristas se encargaron de poner su granito de arena a la controversia, y alivianar la discusión. Uno de los comentarios que recibió más ‘me gusta’ es aquel que busca que se reconozca “el logro” del hombre “La Avenida San Martin debe llamarse Avenida Nazareno”. Otros en cambio lamentaron el hecho de que “ahora tenga 2 suegras”.

De todas formas, la realidad es la que cuentan los integrantes de este vínculo, que encuentran en el poliamor todo lo que necesitaban. “Queremos hacer una fiesta de compromiso entre septiembre y octubre, aunque nuestro aniversario es en junio”, aseguró Maira.