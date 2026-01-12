Asociaciones protectoras y ambientalistas aseguran que el traslado de los animales infringe una medida cautelar vigente. Hay fuerte presencia policial y activistas realizan una vigilia para frenar el procedimiento.

Polémica en Nordelta por un operativo para relocalizar carpinchos: denuncian que viola un amparo judicial.

Polémica se desató en el barrio de Nordelta, luego de que asociaciones protectoras de animales denunciaran la puesta en marcha de un operativo policial para relocalizar carpinchos, una medida que, según afirman, viola un amparo judicial vigente que protege a esta especie.

El traslado fue autorizado mediante un fallo de primera instancia, pero los activistas sostienen que existe una medida cautelar dictada por la Cámara que prohíbe expresamente el traslado de los animales. Ante esta situación, vecinos y proteccionistas se autoconvocaron durante la madrugada y realizaron una vigilia en el Barrio Silvestre para impedir que el operativo avance.

carpinchos en nordelta Montaron un operativo para sacar a los carpinchos: nadie puede entrar ni salir De acuerdo a lo informado por activistas al canal TN, el procedimiento contempla la reubicación de carpinchos en una futura reserva privada del municipio de Tigre. Desde las 2 de la madrugada se desplegó un importante operativo de seguridad, con presencia policial, personal del Código de Operaciones de Traslado, seguridad privada y Defensa Civil.

Silvia Soto, una de las referentes de la concentración, señaló que el barrio permanece completamente cerrado: "Entró solamente la camioneta del Ministerio de Desarrollo Agrario junto a la directora y aparentemente algunos técnicos. Toda la zona está cerrada, nadie puede entrar ni salir hasta las 9".

nordelta Operativo en Nordelta para sacar a carpinchos. Por su parte, Verónica, vecina de Nordelta y ambientalista, advirtió que el operativo prevé la selección de unos 30 carpinchos, pero “sin ningún criterio”. “No pueden trasladar hembras preñadas ni animales que estén amamantando, y tememos que eso no se esté respetando”, explicó.

Desde la otra vereda, Marcos, integrante de una asociación de vecinos, defendió la iniciativa y aseguró que se trata de un plan piloto (POA) para evaluar el impacto del traslado. "Existe una reserva natural en San Fernando que busca repoblar el Delta con fauna y flora autóctona. La familia de carpinchos elegida es la que corre mayor riesgo de atropellamientos", afirmó. Además, remarcó que la mayoría de los vecinos no rechaza la presencia de carpinchos: "Las familias en general están a favor de los carpinchos, esa imagen de Nordelta como un lugar que no los quiere es totalmente irreal".