Mendoza apunta a vacunar a 11.000 embarazadas para prevenir la bronquiolitis en bebés: los 9 puntos esenciales

Mendoza lanza la campaña de vacunación para embarazadas que apunta a prevenir casos graves de bronquiolitis en bebés . Está a tono con la estrategia anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación para todo el país y busca anticiparse a la circulación más fuerte del virus sincicial respiratorio (VSR).

Por la vacuna para embarazadas, bajaron los casos graves de bronquiolitis en Mendoza en 2024

Se trata de una vacuna incorporada al calendario oficial a partir del 1 de enero de 2024 y que según han dado cuenta las estadísticas ha redundado en una notoria reducción de las internaciones y cuadros graves en bebés pequeños por esta patología. Esto en contraposición a los inviernos previos cuando estos cuadros provocaban verdaderos colapsos en las guardias e internaciones durante la época de bajas temperaturas.

Según las estimaciones del Ministerio de Salud de Mendoza se aspira a vacunar a 11.000 personas gestantes en esta campaña que estará disponible desde hoy.

La campaña para embarazadas está destinada a personas gestantes de entre 32 y 36 semanas . La vacunación no requiere orden médica, solo se debe presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

A nivel nacional, el año pasado se aplicaron más de 178.000 dosis y se alcanzó al 65% de la población objetivo.

Mendoza lanza la campaña de vacunación para embarazadas que apunta a prevenir casos graves de bronquiolitis en bebés.

Para qué sirve la vacuna para embarazadas

“El objetivo es que la mamá genere anticuerpos, que se los pase al bebé por vía transplacentaria, de manera tal que cuando nazca tenga protección contra el virus sincicial respiratorio, que es la principal causa de infección respiratoria aguda, baja en menores de un año, sobre todo en menores de seis meses ya que el virus provoca lo que conocemos como bronquiolitis”, expiró la experta.

Las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma. “La implementación de la vacunación materna en las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política estratégica. Al transferir inmunidad al bebé durante la gestación, lo protege desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida”, afirmó el Ministerio.

Cuál es el riesgo de la bronquiolitis

Este virus causa una de las enfermedades que más suele afectar a los bebés pequeños, la bronquiolitis, el cual también causa neumonía. La primera es una de las patologías respiratorias más prevalentes durante la época fría y es la causa de 75% de las hospitalizaciones en menores de 6 meses.

Dado que los bebés nacen con su sistema inmune inmaduro, sus recursos para afrontar el virus son escasos por lo que en muchas ocasiones, desarrollan cuadros graves que pueden ser fatales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSaludMza/status/2010372117431279981&partner=&hide_thread=false Protegé a tu bebé por nacer desde el embarazo



Desde este lunes 12 de enero, accedé a la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para prevenir la bronquiolitis en bebés durante los primeros 6 meses de vida.



La dosis está destinada a embarazadas entre las 32 y las… pic.twitter.com/nrkAa2NEa4 — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) January 11, 2026

Si bien el virus sincicial respiratorio (VSR) puede ocasionar un cuadro similar al resfrío en la mayoría de las personas sanas, puede causar infecciones respiratorias potencialmente graves, sobre todo en bebés y en adultos mayores de 60 años con enfermedades asociadas. Esto incluso en algunos casos puede llegar a ser fatal. Se trata de un cuadro bien conocido en los hospitales pediátricos y que empuja las consultas e interacciones en particular en la época de otoño e invierno, cuando incrementa su circulación

Hay que tener en cuenta que los menores de 3 meses, prematuros y aquellos niños con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

Cuánto cuesta la vacuna para embarazadas para prevenir bronquiolitis en bebés

La vacuna es de acceso gratuito para las personas incluidas en el segmento objetivo. Desde hoy, “está disponible en los centros de salud y vacunatorios de hospitales públicos (...) vacunamos a todos independientemente de la cobertura social porque es de calendario”, aclaró Aguilar.

La vacuna contra la bronquiolitis ¿puede aplicarse junto con otras vacunas?

Se puede administrar al mismo tiempo con otras vacunas indicadas en el embarazo, como la antigripal, triple bacteriana acelular (indicada a partir de las 20 semanas de gestación), COVID-19 y hepatitis B, si no está vacunada.

Se estableció la gratuidad de la vacuna para la bronquiolitis para embarazadas desde el 1 de enero: qué pasa en Mendoza? Mendoza lanza la campaña de vacunación para embarazadas que apunta a prevenir casos graves de bronquiolitis en bebés.

El esquema de vacunación es de una dosis que se aplicará en todos los embarazos.

Cuánto dura la campaña de vacunación

“Argentina cumple este año la tercera campaña, será del 12 de enero al 31 de agosto”, detalló la directora de Inmunizaciones de la provincia, la doctora Iris Aguilar.

El gobierno nacional había anunciado el inicio de la distribución de vacunas a mediados de diciembre y en Mendoza se inició la semana pasada en las diversas sedes de vacunatorios públicos.

Por qué se vacuna contra la bronquiolitis durante el verano

El lanzamiento en enero tiene que ver con que se busca anticiparse a la época de mayor circulación del virus. “La decisión de iniciar la vacunación en enero busca garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, es decir, cuando comience la circulación del virus. Asimismo, se espera que disminuya la presión sobre las guardias pediátricas optimizando los recursos del sistema sanitario”, destacó el ministerio nacional.

También se apunta a disminuir la alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, la sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia se asocian paralelamente a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Mejoras por la vacuna: descenso de casos graves de bronquiolitis

Desde la incorporación de esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación, los casos graves y las hospitalizaciones se redujeron notoriamente.

“El impacto que ha tenido la vacuna en las dos campañas anteriores ha sido presentado por el Ministerio de Salud de la Nación, donde claramente muestra una reducción en el número de casos graves de hospitalizaciones por sincicial respiratorio en menores de seis meses de hijos de madres que han sido vacunadas. Por lo tanto, es una estrategia sumamente efectiva y hay que reforzar la importancia de la vacunación entre las 32 y las 36 semanas”. remarcó Aguilar.

Efectivamente, según lo relevado por Nación, los resultados preliminares indican que gracias a la estrategia hubo una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

Bronquiolitis: algunos consejos para prevenirla Mendoza lanza la campaña de vacunación para embarazadas que apunta a prevenir casos graves de bronquiolitis en bebés.

En el sistema de salud de Mendoza también observan que hay un descenso en la cantidad de bebés internados. Desde la Dirección de Epidemiología local advirtieron que es algo que se observa en hospitales de toda la provincia y en particular lo destacaron en el hospital pediátrico Humberto Notti, referente en el segmento no solo en Mendoza sino en toda la zona Oeste.

“Hemos tenido en Argentina un 70% de eficacia por la vacuna, en la provincia es similar, tuvimos menos casos, sobre todo en menores de 6 meses, que es el target”, afirmó la directora de Epidemiologia de Mendoza, Andrea Falaschi. Esto implica que 7 de cada 10 bebés cuyas madres se vacunaron no se enfermaron o, si lo hicieron, no presentaron un cuadro grave.

Antecedentes de la vacuna para embarazadas

La vacuna fue aprobada en Argentina el 8 de setiembre de 2023. Está indicada para inmunizar a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para proteger a los bebés desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida. De este modo, los bebés tienen una disminución del riesgo de contraer la infección durante esa etapa.

Además, incluyó su uso en adultos a partir de los 60 años, un grupo poblacional también muy expuesto a las complicaciones derivadas de este virus.

La disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se dio poco después de que el inoculante fuera autorizado en Estados Unidos y Europa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) la aprobó a mediados de agosto de 2023 tras una temporada de mucho impacto del virus que incluso circuló en el verano en ese país.

La denominada ‘vacuna bivalente de prefusión F estabilizada contra el VSR (RSVpreF)’, es la primera vacuna aprobada para la prevención de las infecciones respiratorias – es decir, aquellas que afectan los pulmones y que pueden causar neumonía y bronquiolitis – producidas por el virus sincicial respiratorio.