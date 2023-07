Piru, la influencer “mendocina” de 94 años que da tips de belleza y consejos de vida: “Hay que cumplir sueños, no mandatos”

Concepción Alonso Castellano, una abuela de 94 años que vive en Guaymallén, se ha convertido en una de las pocas influencer de Mendoza. Día a día suma más seguidores y en TikTok ya superó los 60 mil.

Piru nació en España, pero cuando tenía dos años vino a vivir a la Argentina junto a su familia. Al poco tiempo de desembarcar en este país, surgió el apodo por el que hoy es conocida.

“Yo me llamo Concepción. Pero cuando llegamos de España acá a Argentina, las primas de mi mamá le dijeron ´no la llames Conchita porque acá es una palabra fea´. En esos días se usaba mucho el nombre de Pirula o Pirucha y a mi mamá le vino bien llamarme Piru”, contó en uno de sus videos.

En diálogo con Los Andes, Piru contó cómo fue que empezó a compartir contenido en TikTok. “Una tarde, yo estaba muy arreglada. Llega mi hija y me dice ¿no querés que hagamos un tutorial? Y yo le dije que sí, aunque no sabía que era eso”, contó.

Ese video se convirtió en un puntapié inicial y poco a poco comenzaron a subir más videos con diferentes temáticas: tips de moda, tutoriales de maquillaje, secretos de cocina y hasta consejos para la vida.

Concepción Alonso Castellano, mejor conocida como Piru - Gentileza

“Nos entusiasmó”, dijo risueña. “Con todo esto me di cuenta de que yo podría haber sido actriz”, reconoció Piru aunque confesó que las repercusiones la habían sorprendido a ella y a su familia.

“Mi marido era más expresivo. Él hablaba muy bien y hacia discursos, él no tenía vergüenza”, recuerda Concepción en relación a su marido Rubén con quien estuvo en pareja 74 años. “Cuatro de novios y 70 casados”, aclara.

Piru con sus hijos Rubén, Raúl, Oscar y Victoria - Gentileza

Concepción y Rubén tuvieron cuatro hijos. Ricardo, Raúl, Oscar y Victoria con quien graba y comparte los videos. Para las transmisiones en vivo reciben la colaboración de Marti, una de sus nietas. “Te voy a dar una primicia. Desde mañana voy a empezar a dar consejos de amor”, adelanta la influencer española.

Fanáticas de los perros y de Netflix

“Siempre he sido muy coqueta. Me gusta arreglarme y a través de la televisión me mantengo actualizada”, explica Concepción y a modo de ejemplo habla del colágena hidrolizado que toma.

Sin embargo, Piru no es solo una cara bonita. Además del maquillaje y la moda posee otros intereses que la mantienen ocupada y activa. Le gusta ver series y películas en Netflix, es amante de los animales y cuida mucho sus plantas.

“Me gusta mucho ver televisión. Me gusta la costura, nunca fui a aprender, pero antes me hacía ropa con los moldes que venían en las revistas. También he sido muy buena cocinera”, recuerda.

“También me gustan muchos los perros y ahora que hace frío les pido a las personas que adopten perritos abandonados. Yo tenía tres perros, dos viejitos y el ultimo que rescate de la calle, pero ya fallecieron”, comenta.

Concepción Alonso Castellano, mejor conocida como Piru - Gentileza

Los consejos de Piru

Más allá de los tutoriales y los tips para los cuidados personales, Piru busca dar un mensaje para las personas que quieren llevar una vida larga y plena. “Es cuestión de animarse. Hay que tener proyectos porque sino vivís en la nada”, afirma.

“Me gusta que las chicas aprendan. Yo quiero a la mujer ahora en su lugar no como era antes y agradezco a las personas que trabajan por eso. Porque las mujeres somos seres especiales”, cuenta Concepción. “Las personas tienen que hacer lo que quieran hacer. Hay que cumplir sueños no mandatos”, cierra.

