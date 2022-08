Karen Ríos tenía 20 años, estudiaba enfermería porque quería “tener un futuro” -como ella misma decía- y era querida por todos los vecinos y las vecinas del distrito La Libertad, en Rivadavia. Incluso, colaboraba en un merendero de la zona y “no tenía problemas con nadie”, algo en lo que coincidieron todas sus amigas y vecinos ayer. Pero el lunes, cerca de las 8, Karen se convirtió en una nueva víctima de femicidio. El sexto en lo que va del año en Mendoza, más precisamente.

Su ex cuñado -Hugo Sosa- entró a la casa familiar ubicada en calle Juan José Paso y atacó con un cuchillo a toda la familia, asesinando de varias puñaladas a Karen y también hiriendo de gravedad a su ex suegra (madre de Karen) y a otra joven.

El hombre, quien tiene un hijo de 5 años con su ex pareja y hermana de la víctima fatal -Melisa- se encuentra detenido y en el transcurso del día de hoy será imputado por femicidio. Pero en La Libertad, que suele transcurrir todo con una calma absoluta, nada es lo mismo desde este lunes por la mañana.

Los amigos y familiares de Karen Ríos comenzaron ayer mismo una campaña para juntar dinero que ayude a la familia a velar los restos de la joven. Por Mercado Pago o con lo que puedan en efectivo, cada uno de los vecinos de La Libertad está aportando algo. La intención es que el sepelio sea en la cochería San Marcos de Rivadavia durante el día der hoy.

Futura enfermera, voluntaria en un comedor y querida por todos: quién era Karen, la joven asesinada en Rivadavia. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Colecta para pagar el sepelio de Karen. Cuenta de Mercado Pago a nombre de Sebastián Nicolás Navas, CVU 0000003100010554162486″, se lee en el flyer, acompañado por una foto de la joven sonriente y la frase “Justicia por Karen Ríos”.

Piden ayuda para poder velar a Karen, la joven asesinada en Rivadavia. Foto: Gentileza.

Nada volverá a ser lo mismo en La Libertad

El distrito La Libertad (ubicado en las afueras de la ciudad de Rivadavia) se caracteriza -o caracterizaba hasta ayer- por ser un lugar muy tranquilo, en el que nunca pasa -o pasaba- nada y donde, en verano, la gente acostumbra -o acostumbraba- a sentarse en la vereda hasta altas horas de la noche para paliar el calor. Pero el amanecer del lunes 1 de agosto fue traumático, luego de que Hugo Sosa (41) ingresara violentamente y totalmente fuera de sí a la casa de la familia de su ex pareja, Melisa Ríos, madre del niño de 5 años que tienen en común.

Totalmente “sacado” -así reconstruyeron la escena los vecinos del lugar-, el hombre comenzó a gritar buscando a su ex (quien no estaba en el lugar), y en medio de la violenta irrupción, asesinó a Karen, además de lesionar de gravedad a la madre de la joven -Adriana- y a otra hermana, una adolescente de 16 años. De hecho, un niño y una niña de 5 y 12 años respectivamente se escondieron debajo de la cama para resguardarse. Mientras que un tío de Karen resultó herido con el arma blanca cuando se acercó al asesino y lo pudo reducir en el momento en que intentaba escaparse de la escena del femicidio. Esto fue clave para que Sosa sea detenido.

La primera noche posterior al femicidio de Karen Ríos transcurrió con una tensa calma en La Libertad, con un implacable silencio, muy poco movimiento en una atmósfera de ineludible dolor y con una custodia policial permanente en la casa donde Karen fue asesinada y donde vive el resto de su familia.

Futura enfermera, voluntaria en un comedor y querida por todos: quién era Karen, la joven asesinada en Rivadavia. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Querida por todos

Jimena Arenas (20) y Noelia Chacón (20) viven en el mismo distrito donde vivía Karen. Las jóvenes conocían a la víctima de un nuevo femicidio desde el jardín de infantes, y además eran amigas del barrio en ese distrito rural rivadaviense.

Piden ayuda para poder velar a Karen, la joven asesinada en Rivadavia. Foto: Facebook.

“Karen era la persona más buena del mundo, no tenía problemas con absolutamente nadie. Estaba estudiando enfermería, porque quería ‘tener un futuro’, como ella misma decía. Y, además, ayudaba en un merendero de la zona”, repasaron el lunes y en diálogo con Los Andes, Jimena y Noelia sobre su amiga, víctima de femicidio en manos de su ex cuñado.

“Yo me había despertado temprano porque mi mamá me contó que había muerto una señora mordida por perros acá en la zona. Pero al rato me despertó mi cuñada para avisarme que viera el Facebook urgente. No entendía nada, pero cuando lo abrí me enteré que habían asesinado a mi amiga Karen. Y ahí se me vino el mundo abajo”, reconstruyó Jimena sobre el difícil amanecer de lunes para ella y todos los vecinos y las vecinas de La Libertad.

Aunque desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que no existía ninguna denuncia previa contra el ya detenido Sosa, los vecinos y amigos de la familia insistieron en que el hombre ya había amenazado varias veces a Melisa –hermana de Karen- y que, incluso, la mujer había intentado pedir formalmente una restricción de acercamiento.

Futura enfermera, voluntaria en un comedor y querida por todos: quién era Karen, la joven asesinada en Rivadavia. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Estaba fuera de sí, entró gritando y queriendo ver a Melisa, su ex”, reconstruyó una vecina, quien escuchó todo el tumulto en la casa de la familia. Pero Melisa, de quien el atacante se había separado hacía tiempo ya, no estaba en la casa de su madre. Quienes sí estaban eran Karen, Adriana (ex suegra del agresor), otra hermana de Karen y Melisa –de 16 años-, una sobrina y un primo de la víctima fatal, además del novio de la joven de 20 años. A excepción de los niños –que lograron esconderse-, todas las otras personas resultaron lesionadas por el cuchillo de Hugo Sosa.

“Melisa fue muchas veces a querer denunciar a su ex. Pero en la Policía le decían que los mensajes que recibía y tenía en el teléfono no podían considerarse amenazas de muerte. Entonces no le querían tomar la denuncia, ni tampoco poner una restricción de acercamiento a él. Pero ella la pidió varias veces. Desde que se separaron, él (por Hugo Sosa) se cansó de amenazarla”, contaron ayer Jimena, Noelia y otros vecinos del lugar que conocían a Karen desde que era chiquita.

“Para mí fue como una segunda hija, se crió con nosotros, la vi crecer. Era buena, siempre atenta con los demás”, reconstruyó a su turno el encargado de un minimarket ubicado a la vuelta de la trágica esquina de Paso y Silva, en La Libertad (Rivadavia).

Femicidio en Rivadavia La joven asesinada fue identificada como Karen Ríos (20). El femicida, Hugo Orlando Sosa (41), fue capturado. La madre de la joven está grave. Preocupación porque no encuentran al hijo que el asesino tuvo con la hermana de la víctima fatal. En el Barrio Libertad de Rivadavia. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Era una persona hermosa en todo sentido. Desde los ojazos que tenía hasta como persona. Mis hijos siempre le pedían a ella que los adopté y nos reíamos todos. Ella quería ser mamá y trataba a todos los niños como sus hijos, ¡no es justo esto! Tiene que haber justicia. Y este hijo de puta tiene que pagar por lo que hizo, ojalá se quede mucho tiempo en la cárcel y sufra por lo que hizo”, agregó Jimena, con impotencia en su voz y lágrimas en sus ojos. “Ella nunca se metió con nadie”, aclara con la misma angustia y dolor Noelia, una de las grandes amigas de Karen y con quien compartió prácticamente todo el domingo.