Persisten las nevadas en alta montaña y el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado: cuándo reabrirá

La medida se debe a la persistencia de “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Ante la continuidad del temporal de nevadas en la zona de cordillera, el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, continuará cerrado este sábado 23 de agosto en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, según informaron autoridades.

La medida fue comunicada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras y se tomó en base a los informes climáticos. Los mismos anuncian que "continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña, que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito".

Comunicado Paso Cristo Redentor Comunicado Paso Cristo Redentor Además, aseguraron que “Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos”. En ese marco, las autoridades puntualizaron en consultar el estado del Paso antes de programar el viaje, con el objetivo de evitar inconvenientes.