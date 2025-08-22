22 de agosto de 2025 - 20:36

Persisten las nevadas en alta montaña y el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado: cuándo reabrirá

La medida se debe a la persistencia de “inestabilidades climáticas” en la zona de cordillera, que complica la transitabilidad en la Ruta 7.

Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Ante la continuidad del temporal de nevadas en la zona de cordillera, el Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, continuará cerrado este sábado 23 de agosto en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, según informaron autoridades.

Leé además

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes.

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado este viernes: ¿cuándo podría darse la reapertura?

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Advertencia por viento Zonda "fuerte" este jueves en Mendoza: a qué hora llegaría al llano

Por Redacción Sociedad

La medida fue comunicada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras y se tomó en base a los informes climáticos. Los mismos anuncian que "continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña, que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito".

Comunicado Paso Cristo Redentor
Comunicado Paso Cristo Redentor

Comunicado Paso Cristo Redentor

Además, aseguraron que “Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos”. En ese marco, las autoridades puntualizaron en consultar el estado del Paso antes de programar el viaje, con el objetivo de evitar inconvenientes.

Embed

El corredor internacional permanece cerrado desde el pasado miércoles debido a las inestabilidades climáticas y la gran cantidad de nieve acumulada en la ruta. Se espera que a partir del domingo mejore el tiempo en alta montaña y se pueda reabrir el túnel para reanudar el tránsito a Chile para todo tipo de vehículos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que, por el momento, el tránsito solo se encuentra habilitado hasta Uspallata, mientras que el paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado.

Así está la Alta Montaña tras el temporal: medio metro de nieve acumulada y tránsito habilitado hasta Uspallata

Por Redacción Sociedad
Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este miércoles

Anunciaron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor para este miércoles: los motivos

Por Redacción Sociedad
El Paso Cristo Redentor - Foto ilustrativa

Reabrieron el paso Cristo Redentor: hasta cuándo durará

Por Redacción Sociedad
Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Por Redacción Policiales