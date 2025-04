Perros peligrosos: la Municipalidad de Guaymallén tiene registro municipal y coloca un chip subcutáneo

Las sanciones

Se consideran infracciones administrativas gravísimas el abandono de un perro peligroso, entendiéndose por tal que el animal se encuentre en la vía pública sin acompañamiento de persona alguna. También es infracción gravísima tener canes peligrosos sin poseer licencia, venderlos o cederlos a quien carezca de licencia, así como también adiestrar animales para activar su agresividad.

También entran en este tipo de infracción la organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos destinados a demostrar la agresividad de los animales.

La multa para estas faltas asciende a 1.000 UTM.

Por otra parte, se consideran infracciones graves dejar suelto o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la fuga o extravío de un can peligroso, omitir la inscripción del animal en el registro municipal, así como también omitir la denuncia en el registro municipal de cualquier incidente con daños a terceros, o que el perro permanezca en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.

La multa para estas faltas asciende a 500 UTM.

Normativas con sanciones más severas

La ordenanza municipal se desprende de la Ley Provincial 7633, sancionada en el año 2006 (Régimen jurídico de la tenencia de perros peligrosos). Sin embargo, en el año 2017 la Legislatura de Mendoza sancionó el Código Contravencional de la Provincia (Ley 9099) y en esta norma hay otros tres artículos referidos a la tenencia responsable de mascotas, yendo más allá de las razas. Y las sanciones no sólo son económicas, sino que se incluyó días de arresto.

El artículo 64 prescribe que el dueño de un perro “que potencialmente ofreciere peligro de ataque a las personas por su instinto o dificultad de domesticación” y que no haya adoptado medidas de prevención, como instalaciones seguras y resistentes que impidan su huida o que pueda sacar el hocico o sus garras, así como no colocarle bozal en lugares públicos o espacios privados comunes, y el uso de correa o cadena de menos de dos metros no extensible, también aquellos que no hayan tramitado licencia administrativa e inscripción en los registros municipales; “será sancionado con multa desde seiscientas (600) UF hasta un mil quinientas (1.500) UF o arresto desde seis (6) días hasta quince (15) días”.

Además, el artículo 66 sanciona al dueño de un perro potencialmente peligroso que no denuncia la sustracción o pérdida ante el registro municipal dentro de las 24 horas posteriores a la pérdida o robo. La multa va de 1.500 a 2.500 UF o arresto de 15 a 25 días.

Por último, el Código Contravencional también sanciona la tenencia irresponsable de mascotas, sin importar si el animal es potencialmente peligroso o no. Los dueños que dejen deambular a su mascota en calles y lugares públicos, entorpeciendo el tránsito o causando inseguridad a las personas que transitan en bicicleta o a pie, serán sancionados con multas que van de las 1.000 a las 2.000 UF o arresto de entre 10 y 20 días.

Una aclaración fiscal: las UF (Unidades Fijas) son establecidas por la Legislatura Provincial en la Ley Impositiva de Mendoza, mientras que las Unidades Tributarias Municipales (UTM) mencionadas en la ordenanza 9449, son establecidas por el Concejo Deliberante de Guaymallén en la ordenanza tarifaria anual. El valor vigente de la UTM es 93,10 pesos, mientras que las UF ascienden a 420 pesos.

Día del Animal en Guaymallén: jornada gratuita para el cuidado y bienestar de mascotas

Este sábado 26 de abril, de 10 a 12 hs, Guaymallén celebrará el Día del Animal con una jornada gratuita en la Estación Saludable del Predio de la Virgen. Habrá vacunación antirrábica, desparasitación, charlas sobre tenencia responsable y la participación de organizaciones protectoras y profesionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Se invita a los asistentes a colaborar con alimento balanceado para refugios del departamento. La actividad está pensada para compartir en familia, con mascotas, y fomentar el bienestar animal.

Recomendaciones: llevar mascotas con correa o transportadora y bolsas para sus desechos.