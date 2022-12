Peligro de muerte: ¿por qué es tan riesgoso abrir la heladera estando descalzos?

Un niño de 10 años falleció este jueves por la noche en el interior de su casa en Palmira, San Martín. Según confirmaron fuentes policiales, el niño sufrió una potente descarga eléctrica en el momento en que intentó abrir el freezer de su vivienda para buscar agua, secuencia que intentó completar estando descalzo.

El niño fue trasladado en el acto por su familia y en su auto particular al Centro de Salud 72 de Palmira. No obstante, cuando se lo asistió en el lugar y se practicó la maniobra de RCP para intentar hacerlo reaccionar, no hubo respuesta del pequeño. Ante esta situación, los médicos que lo asistieron no tuvieron más que constatar el deceso.

El fatídico accidente doméstico tuvo lugar cerca de las 22 de este jueves y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Palmira.

Un niño de 10 años murió electrocutado al abrir un freezer descalzo: ¿por qué es tan peligroso hacerlo?. Foto: Imagen ilustrativa web

Por qué es peligroso abrir heladeras, freezers y manipular otros electrodomésticos estando descalzos

No se trata únicamente de una frase repetida hasta el hartazgo por padres, amigos o parejas para “intentar asustarnos”, sino que efectivamente es una riesgosa y triste realidad: por nada en el mundo hay que abrir una heladera o un freezer estando descalzos.

La explicación técnica y científica para este peligro latente tiene que ver con que las heladeras y freezers utilizan una considerable cantidad de energía eléctrica, la que se va acumulando en demasía para mantenerse en funcionamiento y garantizar la refrigeración de los productos.

El detalle es que el funcionamiento constante del motor -que se alimenta con electricidad- genera liberaciones y filtraciones de corriente, que justamente comienza a acumularse en distintos sectores impensados de la heladera. Y al tocar con nuestro cuerpo esa zona, se produce toda esa liberación de energía, que intenta seguir trasladándose hasta llegar al suelo y llegar al fin de su recorrido.

Este proceso que utiliza al cuerpo humano como conductor y transporte de la electricidad puede tener un desenlace fatídico. Y esas probabilidades aumentan cuando uno está descalzo, ya que la energía se conduce por todo el cuerpo hasta llegar a tierra firme. Las zapatillas o cualquier tipo de calzado -que generalmente tienen suelas de goma o plásticas- se convierten en aislantes, una especie de barrera que impide que la electricidad atraviese todo el cuerpo de arriba hacia abajo y “toque” la tierra. En pocas palabras: siempre hay que estar calzado para abrir una heladera, ya que estos objetos cortan e impiden la posibilidad de conducción de la electricidad.

Un niño de 10 años murió electrocutado al abrir un freezer descalzo: ¿por qué es tan peligroso hacerlo? Foto ilustrativa / web.

Otras recomendaciones

Independientemente de las heladeras y los freezers, es clave que las instalaciones eléctricas domiciliarias sean seguras para evitar este tipo de descargas fatales u otras (muchas veces se pueden generar incendios también). Por ello, una de las recomendaciones más básicas tiene que ver con no sobrecargar tomacorrientes, zapatillas o triples con muchas conexiones. Y es que esto incrementa el riesgo de cortocircuitos y, en situaciones extremas, incendios.

Otra recomendación es instalar un sistema eléctrico con disyuntor y que, automáticamente y ante algún episodio riesgoso, lleve a que salte térmica y se corte de inmediato la energía. Esto interrumpe inmediatamente la alimentación, por lo que -generalmente- corta cualquier riesgo que pueda surgir o esté por generarse.

Al momento de desenchufar algún artefacto, es recomendable manipular con seguridad la parte de plástico duro de cada enchufe (cabezal). Y es que muchas personas suelen tirar del cable directamente para desconectar algún electrodoméstico. Esto implica un alto riesgo, ya que un tirón fuerte o incorrecto puede dejar al descubierto los conductores eléctricos.