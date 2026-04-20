Materiales Mendoza: 30 años construyendo confianza, calidad y soluciones integrales

Con más de tres décadas de trayectoria, Materiales Mendoza se posiciona como una de las empresas líderes del sector de la construcción en la provincia. Ubicada estratégicamente a pocos metros de Rodríguez Peña, en una zona clave y de fácil acceso, la firma cuenta con un predio de 10.000 metros cuadrados, amplias instalaciones y un frente cómodo que facilita el ingreso y estacionamiento de clientes y proveedores.

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A lo largo de estos 30 años, la empresa ha construido una identidad basada en el compromiso, la seriedad y la responsabilidad, consolidándose como un aliado fundamental para todo tipo de obras. Su infraestructura incluye puente grúa y flota propia de camiones, lo que permite garantizar una logística eficiente y entregas en tiempo y forma, uno de los aspectos más valorados por sus clientes.

En ese recorrido, uno de los productos centrales dentro de su propuesta es el cemento Avellaneda, destacándose por la fortaleza de esta marca dentro de la empresa. Materiales Mendoza comercializa este producto con precios altamente competitivos y una calidad reconocida en el mercado, convirtiéndose en una opción confiable para obras de distinta escala.

En la actualidad, uno de sus desarrollos más innovadores es el sistema constructivo Concrehaus , una alternativa moderna, innovadora y sustentable que responde a las nuevas exigencias del sector. Este sistema se basa en paneles estructurales portantes y monolíticos, lo que permite optimizar los tiempos de ejecución y mejorar la eficiencia en obra.

Dentro de esta línea, la empresa ha incorporado recientemente el nuevo panel gris de Concrehaus, una solución que incorpora grafito en su composición, mejorando significativamente la aislación térmica, aportando mayor aislación acústica y permitiendo reducir costos constructivos.

La empresa complementa su oferta con una amplia variedad de materiales que cubren todas las etapas de una obra. Entre ellos se destacan el hierro para construcción, ladrillones, áridos y hormigón elaborado. Además, ofrece productos de grandes marcas como Megaflex, Sinteplast, Prear, Chirino, AcerBrag y Sipar S.A., junto con la comercialización de placas Rivadavia y cemento Avellaneda.

También cuenta con una importante línea de madera, incluyendo machimbre, vigas laminadas, álamo, rollizos y puntales, cubriendo así necesidades clave dentro del proceso constructivo.

Esta amplitud de productos permite a la empresa cubrir gran parte de las necesidades de una obra, brindando soluciones integrales en un solo lugar. Pero más allá de la variedad, lo que realmente distingue a Materiales Mendoza es la experiencia de sus clientes: atención personalizada, asesoramiento constante y precios competitivos que acompañan cada proyecto desde su inicio hasta su finalización.

Con 30 años de historia, Materiales Mendoza continúa consolidándose como un referente en el rubro, combinando trayectoria, infraestructura y una propuesta de valor orientada a brindar soluciones confiables, calidad garantizada y un servicio que marca la diferencia en cada obra.