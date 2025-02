Paso Cristo Redentor: Cornejo firmó con Nación un convenio para mejorarlo y atraer inversiones privadas

El acuerdo de "colaboración mutua" entre Mendoza y Nación busca poner en valor el corredor del Cristo Redentor. Como sucedió en el paso de los Libres en Corrientes, Catalán enfatizó en la apertura de recepción de propuestas privadas a través de concesiones y de inversiones para lograr un "puesto de frontera con infraestructura moderna y que preste no solamente el servicio de migraciones y de aduanas, sino que todo tipo de servicios para el turismo y los ciudadanos que lo utilicen".

Por su parte, Cornejo señaló que "aspiramos a resolver problemas estructurales, que lleva tiempo, infraestructura, inversión fuerte, pero hay cosas que sin grandes inversiones podemos ir modificando y a eso nos estamos comprometiendo, a colaborar desde el Gobierno de Mendoza con el nacional en estas tareas sustantivas".

El gobernador Alfredo Cornejo y el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, Lisandro Catalán El gobernador Alfredo Cornejo y el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, Lisandro Catalán Prensa Gobierno de Mendoza

“Hemos contribuido, como el año pasado, pero la falta de infraestructura vial, sumada al crecimiento exponencial del tránsito de autos y camiones, hace que la situación sea insostenible”. Agregó que los problemas en los servicios esenciales del lado chileno complicaron aún más la operatividad del paso en los últimos meses.

Según explicaron en el Gobierno provincial, la Nación aportará recursos técnicos, administrativos y financieros, mientras que la Provincia asumirá la gestión operativa de las obras.

En tanto, Vargas Arizu aclaró que el cambio no va a ser algo inmediato.

"No van a cambiar las cosas en lo inmediato, obviamente, pero es un principio de acuerdo de empezar a cambiar las cosas. No es que mañana la ruta vaya a estar (lista) o que mañana va a haber una aduana nueva, sino que empieza una solución. Esto es un proceso, no es una meta", declaró el ministro de Producción.

Los detalles del convenio Mendoza-Nación por el paso Cristo Redentor