Papelón en Santa Cruz: un intendente puso un gorila en un parque jurásico y fue blanco de burlas

En el centro de las críticas se encuentra Pablo Grasso, intendente kirchnerista de Río Gallegos. Las redes sociales no se la dejaron pasar, a tal punto que tuvieron que retirar la figura del primate.

El gorila en la plaza de los dinosaurios en Santa Cruz.

Un espacio recreativo y divertido en Río Gallegos, Santa Cruz, se convirtió en motivo de burla tras un insólito error. La “Plaza de los Dinosaurios”, inaugurada en julio de 2023 por el intendente kirchnerista Pablo Grasso, sorprendió a vecinos y turistas. Sin embargo, no fue por las réplicas de especies extintas.

El parque jurásico causó furor luego de que incluyeran un animal que claramente no pertenecía a esa época: un gorila. El momento se volvió viral en redes sociales, luego de que el periodista Rubén Lasagno, de la Agencia OPI Santa Cruz, difundiera el blooper en diferentes medios.

La equivocación llamó la atención por una cuestión básica de cronología: los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años aproximadamente, mientras que los gorilas aparecieron en la Tierra hace apenas 7 millones. Es decir, nunca coexistieron y no existe relación alguna entre ellos.

El gorila en la plaza de los dinosaurios en Santa Cruz. El gorila en la plaza de los dinosaurios en Santa Cruz. Gentileza Críticas al intendente “Cuando el intendente Grasso se apiolar que le había errado por unos 55 millones de años, antes de desembalar al enorme gorila que estaba instalado como un matambre entre nylon y cuerdas, en la plaza temática, lo mandó a retirar”, relató Lasagno.

“Obviamente, el blooper no pasó desapercibido y somos muchos los que coincidimos que la plaza temática está buena, lástima que hay dos cosas que brillan por su ausencia: la demostración de dónde sacó los fondos para hacerla y la cultura general del equipo de Grasso”, agregó el reportero.